Καλάβρυτα: Δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις το Σαββατοκύριακο για κατοίκους της Αροανίας

Το ερχόμενο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 1 Μαρτίου στην Ψωφίδα της Δημοτικής Ενότητας Αροανίας, στο πρώην Δημαρχείο, η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) προγραμματίζει, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία για Όλους», ολοκληρωμένη ιατρική παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων στους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Αροανίας – Δημοτική Κοινότητα Ψωφίδας.

Ειδικότερα, οι εξετάσεις που θα διενεργηθούν είναι:

Καρδιολογικός έλεγχος, με τη χρήση φορητού ηλεκτροκαρδιογράφου και

υπερηχογράφου.

Νευρολογική – Νευροψυχιατρική εκτίμηση.

Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος.

Ενδοκρινολογική εξέταση: Με τη χρήση φορητού υπερηχογράφου.

Ουρολογική κλινική εξέταση: Με τη χρήση φορητού υπερηχογράφου.

Τα ιατρεία θα λειτουργήσουν από τις 9.30 το πρωί έως τις 15.30 το απόγευμα.

Επίσης, μπορούν να εξεταστούν παιδιά και έφηβοι, από καρδιολόγο, ενδοκρινολόγο και οφθαλμίατρο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για ραντεβού: Τετάρτη και Παρασκευή 8:30 – 14:00 και Τρίτη και Πέμπτη 8:00 – 9:30 στο τηλέφωνο 2692051304

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, τον Δήμο Καλαβρύτων, την Ουρολογική κλινική του Π.Γ.Ν. «Αττικόν», την Οφθαλμολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», την Α’ Νευρολογική κλινική ΕΚΠΑ του Νοσοκομείου «Αιγινήτειο», το Νοσοκομείο Καλαβρύτων, το Κέντρο Υγείας Κλειτορίας, τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιάλειας, το Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα Πατρών, το Ενδοκρινολογικό τμήμα του ΕΚΠΑ και το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Καλαβρύτων.

