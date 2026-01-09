Καλάβρυτα: «Κουτσουρεύτηκε» ξανά ο Οδοντωτός

Ενα ιστορικό και τουριστικό σύμβολο της χώρας αντιμετωπίζεται για ακόμη μια φορά ως δευτερεύουσα υποχρέωση, με αποφάσεις που υπονομεύουν την τοπική οικονομία και ακυρώνουν κάθε σοβαρό σχεδιασμό.

09 Ιαν. 2026 12:50
Οι γιορτές τελείωσαν και μαζί τους τελείωσε και η πρόσκαιρη (από 25 Δεκεμβρίου έως και 7 Ιανουαρίου) «κανονικότητα» στα δρομολόγια του Οδοντωτού. Μια κανονικότητα βέβαια μόνο κατ’ όνομα, αφού μέχρι πριν λίγους μήνες τα σαββατοκύριακα εκτελούνταν πέντε δρομολόγια ημερησίως.

Ετσι από 8 Ιανουαρίου 2026, ο Οδοντωτός επιστρέφει και πάλι στα μόλις δύο καθημερινά δρομολόγια (Από Διακοπτό προς Καλάβρυτα αναχωρούν οι αμαξοστοιχίες 1330 στις 09:52 και 1332 στις 12:17. Από Καλάβρυτα προς Διακοπτό αναχωρούν οι 1331 στις 11:04 και 1333 στις 13:37), επιβεβαιώνοντας ότι η προσωρινή ενίσχυση των εορτών δεν ήταν παρά ένα επικοινωνιακό «μπάλωμα». Το πρόβλημα όχι μόνο παραμένει, αλλά διαιωνίζεται, χωρίς ουσιαστικές λύσεις, χωρίς χρονοδιάγραμμα και κυρίως χωρίς ξεκάθαρες απαντήσεις προς τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες της περιοχής.

Ενα ιστορικό και τουριστικό σύμβολο της χώρας αντιμετωπίζεται για ακόμη μια φορά ως δευτερεύουσα υποχρέωση, με αποφάσεις που υπονομεύουν την τοπική οικονομία και ακυρώνουν κάθε σοβαρό σχεδιασμό. Η συρρίκνωση των δρομολογίων δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες, αποκλεισμούς επισκεπτών και αβεβαιότητα, την ώρα που ο Οδοντωτός θα έπρεπε να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και όχι παράδειγμα διαχειριστικής αδράνειας.
Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να θεωρείται ούτε «προσωρινή» ούτε αποδεκτή. Οι αρμόδιοι οφείλουν επιτέλους να δώσουν σαφείς απαντήσεις και μόνιμες λύσεις, πριν η υποβάθμιση του Οδοντωτού γίνει οριστική.

