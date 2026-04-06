Καλάβρυτα: Μετά το Πάσχα οι προληπτικές εξετάσεις σε Βλασία, Πετσάκους, Κορφές, Μικρό και Μεγάλο Ποντιά
06 Απρ. 2026 13:49
Pelop News

Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τις Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, τον Δήμο Καλαβρύτων και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια συνεχίζει τις δράσεις προληπτικής ιατρικής μέσα στον Απρίλιο στον Δήμο Καλαβρύτων ως εξής:

  • Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026: Ειδικευόμενη Παθολογίας Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλαβρύτων. Ανοιχτή δράση στην Άνω και Κάτω Βλασία Καλαβρύτων και ωράριο 09:30 – 14:00.
  • Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026: Αγροτικός ιατρός Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλαβρύτων. Ανοιχτή δράση στους Πετσάκους και στις Κορφές και ωράριο 09:30 – 14:00.
  • Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026: Αγροτικός ιατρός Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλαβρύτων. Ανοιχτή δράση στον Μικρό και Μεγάλο Ποντιά και ωράριο 09:30 -14:00.

Αντικείμενο του έργου είναι η δωρεάν διενέργεια προληπτικών εξετάσεων σε πολίτες που διαμένουν σε περιοχές και νησιά με λιγότερους από 10.000 μόνιμους κατοίκους.

Οι εξετάσεις αφορούν όλους τους ενήλικες πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας.

Για την υλοποίηση του έργου θα χρησιμοποιηθούν οι υποδομές των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟμΥ) του ΕΟΔΥ. Για τους σκοπούς του έργου, το υφιστάμενο προσωπικό των ΚΟμΥ ενισχύεται από γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ταυτόχρονα με τις ανοιχτές δράσεις, επισημαίνεται ότι μπορούν να εξυπηρετηθούν και κατ’ οίκον επισκέψεις του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των Κ.Ομ.Υ, λόγω αδυναμίας μετακίνησης των ατόμων.

Από τις 9.30 το πρωί έως τις 2 το απόγευμα της Παρασκευής, οι Υπηρεσίες που θα διατεθούν στους δημότες περιλαμβάνουν:

  • Ενημέρωση για προγράμματα Πρόληψης.
  • Εγγραφή στην Άυλη συνταγογράφηση.
  • Διεκπεραίωση συνταγογράφησης και έκδοση παραπεμπτικών.
  • Κλινική εξέταση ενηλίκων με μηχανήματα με μηχανήματα γρήγορης μέτρησης (POC) Χοληστερόλη • Τριγλυκερίδια • Αιμοσφαιρίνη/αιματοκρίτης • Γλυκόζη • Πίεση • Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου• Δείκτης μάζας σώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις των ΚΟμΥ στην περιοχή σας και για τον προγραμματισμό κατ’ οίκον επισκέψεων, μπορείτε να καλείτε στην τηλεφωνική γραμμή 1135 (Δευτέρα-Παρασκευή, 08:00 – 16:00).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ