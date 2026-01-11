Καλάβρυτα: Μην πάτε χωρίς αλυσίδες και…τηλεφώνημα!
Η προειδοποίηση ενημέρωση του Αλέξη Λεχουρίτη
O υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Καλαβρύτων Αλέξης Λεχουρίτης έκανε έγκαιρα από το πρωί της Κυριακής την ενημέρωσή του προς όσους και όσες σκοπεύουν να πάνε Καλάβρυτα: «Χρειάζονται Αλυσίδες χιονιού στο Ορεινό Επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Καλαβρύτων. Επικοινωνήστε με τα Α.Τ. Καλαβρύτων και Κλειτορίας πριν ξεκινήστε».
