Καλάβρυτα: Μην πάτε χωρίς αλυσίδες και...τηλεφώνημα!

O υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Καλαβρύτων Αλέξης Λεχουρίτης έκανε έγκαιρα από το πρωί της Κυριακής την ενημέρωσή του προς όσους και όσες σκοπεύουν να πάνε Καλάβρυτα: «Χρειάζονται Αλυσίδες χιονιού στο Ορεινό Επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Καλαβρύτων. Επικοινωνήστε με τα Α.Τ. Καλαβρύτων και Κλειτορίας πριν ξεκινήστε».

