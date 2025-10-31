Καλάβρυτα: Ο Δήμος καλεί σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Δάφνη και Κλειτορία το Σάββατο για τα ΕΛΤΑ 

Η απόφαση αναστολής των δυο Ταχυδρομικών Γραφείων συνιστά ένα ακόμη πλήγμα για τον ορεινό Δήμο Καλαβρύτων.

31 Οκτ. 2025 14:22
Pelop News

Μετά την αιφνιδιαστική, απαράδεκτη και αναιτιολόγητη απόφαση αναστολής λειτουργίας των Ταχυδρομικών Γραφείων – ΕΛΤΑ στη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας (Κλειτορία) και στη Δημοτική Ενότητα Παίων (Δάφνη) ο Δήμος Καλαβρύτων, με αίτημα την επαναλειτουργία των δυο Γραφείων, καλεί τους δημότες και τους εκπροσώπους φορέων της περιοχής το προσεχές Σάββατο 1η Νοεμβρίου σε δυο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας:

  • Στις 11.30 π.μ. έξω απ’ το Ταχυδρομικό Γραφείο Δάφνης στην Δημοτική Ενότητα Παίων.
  • Στις 13.00 μ.μ. έξω απ’ το Ταχυδρομικό Γραφείο Κλειτορίας στη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας.

Ο απροειδοποίητος και καθολικός αποκλεισμός από ταχυδρομικές υπηρεσίες των κατοίκων των Δημοτικών Ενοτήτων Κλειτορίας και Παίων στερείται κάθε λογικής, είναι άδικος και αντιβαίνει του κοινωνικού ρόλου που οφείλουν και υποχρεούνται να επιτελούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους. Ειδικά όταν πρόκειται για την ταχυδρομική κάλυψη απομακρυσμένων περιοχών.

Η διαρκής αποψίλωση της υπαίθρου από ζωτικής σημασίας Υπηρεσίες δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Οι Δήμοι, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, προχωρούν σε συντονισμένες κινήσεις διαμαρτυρίας διεκδικώντας το αυτονόητο και το δίκαιο για τους δημότες τους, δηλαδή ισότιμη, ανεμπόδιστη και πλήρη πρόσβαση σ’ όλο το δίκτυο βασικών Υπηρεσιών.

Επιπλέον, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος, με την ιδιότητα και του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, θα θέσει το ζήτημα της αναστολής των Ταχυδρομικών Γραφείων στην ομιλία του στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας την επόμενη εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη.
