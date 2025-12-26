Καλάβρυτα: Ο Οδοντωτός σταμάτησε για ζωή – Άμεση βοήθεια σε δύο ορειβάτες

Άμεση βοήθεια σε δύο ορειβάτες παρείχε το προσωπικό της Hellenic Train, κατά την εκτέλεση του δρομολογίου της αμαξοστοιχίας 1331 στη γραμμή Καλάβρυτα–Διακοπτό.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι δύο ορειβάτες πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην περιοχή, όταν ο ένας εξ αυτών ένιωσε αδιαθεσία λόγω καρδιακού προβλήματος και ζήτησαν βοήθεια. Τη στιγμή εκείνη, η αμαξοστοιχία βρισκόταν στο 11ο χιλιόμετρο της διαδρομής, όπου οι ορειβάτες έκαναν σήμα στο τρένο.

Ο συνοδός της αμαξοστοιχίας επικοινώνησε άμεσα μαζί τους για να διαπιστώσει τις ανάγκες τους και στη συνέχεια οι δύο άνδρες επιβιβάστηκαν στο τρένο. Το δρομολόγιο, στο οποίο επέβαιναν 108 επιβάτες, συνεχίστηκε κανονικά προς τον σταθμό του Διακοπτό, ενώ παράλληλα είχε ήδη κληθεί ασθενοφόρο ώστε να βρίσκεται σε ετοιμότητα κατά την άφιξη.

Με την άφιξη της αμαξοστοιχίας στο Διακοπτό, ο ορειβάτης εξετάστηκε από το ιατρικό προσωπικό του ασθενοφόρου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το τρένο συνέχισε το δρομολόγιό του χωρίς να υπάρξει καμία καθυστέρηση στην ώρα άφιξης στον τελικό προορισμό.

Σε ανακοίνωσή της, η Hellenic Train συνεχάρη το προσωπικό της για την άμεση, υπεύθυνη και ψύχραιμη ανταπόκριση, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια και η φροντίδα των ανθρώπων αποτελούν βασικές και αδιαπραγμάτευτες αξίες στη λειτουργία της.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

