Καλάβρυτα: Ο Βουραϊκός εκπέμπει SOS – Παρέμβαση της Περιφέρειας

Οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή των Καλαβρύτων έφεραν ξανά στο προσκήνιο το σοβαρό ζήτημα της υπερχείλισης του ποταμού Βουραϊκού, ένα πρόβλημα που εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους. Για τον λόγο αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται τα ποτάμια, προετοιμάζεται να προχωρήσει σε παρεμβάσεις.

Η στάθμη του Βουραϊκού έφτασε σε οριακό σημείο στο ύψος της γέφυρας της 22ας Επαρχιακής Οδού προς Ζαχλωρού – Μαμουσιά. Ωστόσο, υπήρξε άμεση κινητοποίηση των συνεργείων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαβρύτων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια. Οι απαραίτητες ενέργειες για τη διευκόλυνση της απορροής των υδάτων και την προστασία υποδομών και κατοίκων πραγματοποιήθηκαν έγκαιρα, με αποτέλεσμα η στάθμη του νερού να υποχωρήσει, σε συνδυασμό και με τη διακοπή των βροχοπτώσεων.

Χθες, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και δημοτικός σύμβουλος Καλαβρύτων, Θανάσης Κανελλόπουλος, εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα, ζητώντας από τον Δήμο να λάβει άμεσα μέτρα, προτού προκύψουν σοβαρότερα προβλήματα. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η παράταξή μας, από τους πρώτους μήνες της θητείας της, έθεσε το ζήτημα του κινδύνου υπερχείλισης και ρωτήσαμε για την ετοιμότητα του Δήμου απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πρόσφατα, στη 6η Ειδική Συνεδρίαση της δημοτικής αρχής τον Δεκέμβριο του 2025, ζητήσαμε εκ νέου ενημέρωση για το αν έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση πλημμυρών, αν έχουν πραγματοποιηθεί καθαρισμοί ρεμάτων και φρεατίων, ενώ αναφερθήκαμε ιδιαίτερα στον Βουραϊκό: αν υπάρχει σχέδιο ετοιμότητας και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και κυρίως με την Περιφέρεια. Η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι ο Δήμος είναι πανέτοιμος και σε πλήρη συνεργασία με την Περιφέρεια. Ωστόσο, η σημερινή πραγματικότητα διαψεύδει τα παραπάνω και, δυστυχώς, επιβεβαιώνει τις ανησυχίες μας. Η αγροτική παραγωγή υπέστη ανυπολόγιστες ζημιές και ο Δήμος βρέθηκε απροετοίμαστος, χωρίς επιχειρησιακό σχέδιο και χωρίς επαρκή αντιπλημμυρική θωράκιση».

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» πραγματοποίησε ρεπορτάζ και επικοινώνησε με πηγές της Περιφέρειας, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι είναι πλήρως ενήμερες για το ζήτημα. Για τον λόγο αυτό, έχει ήδη ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη και το έργο βρίσκεται στη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, προκειμένου να ανατεθεί σε ανάδοχο.

Το έργο αφορά γενικές συντηρήσεις ποταμών και διαθέτει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΠΑ και τα ταμεία της Περιφέρειας. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, ώστε να επιλεγεί ο ανάδοχος που θα προχωρήσει σε καθαρισμούς ποταμών σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, μεταξύ των οποίων και ο Βουραϊκός. Στελέχη της Περιφέρειας γνωρίζουν τον βαθμό επικινδυνότητας και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας θα παρέμβουν άμεσα για προσωρινούς καθαρισμούς, προκειμένου να αποφευχθεί νέα υπερχείλιση.

Ωστόσο, για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτείται καθαρισμός σε βάθος και απομάκρυνση των φερτών υλικών που πιθανόν ευθύνονται για την άνοδο της στάθμης του νερού. Για να καταστεί αυτό εφικτό, πέρα από την ανάδειξη αναδόχου, θα πρέπει να υπάρξει και βελτίωση των καιρικών συνθηκών, ώστε να υποχωρήσει η στάθμη του νερού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τεχνικές παρεμβάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν το δίμηνο Απρίλιος-Μάιος και μέχρι τότε, οι τεχνικές υπηρεσίες θα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμο Καλαβρύτων, παρακολουθώντας την κατάσταση του Βουραϊκού, ώστε να είναι σε ετοιμότητα για άμεση παρέμβαση.

