Καλάβρυτα: Ο Βουραϊκός εκπέμπει SOS – Παρέμβαση της Περιφέρειας

Αντίδραση από τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης Θ. Κανελλόπουλο

Καλάβρυτα: Ο Βουραϊκός εκπέμπει SOS – Παρέμβαση της Περιφέρειας
04 Φεβ. 2026 14:00
Pelop News

Οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή των Καλαβρύτων έφεραν ξανά στο προσκήνιο το σοβαρό ζήτημα της υπερχείλισης του ποταμού Βουραϊκού, ένα πρόβλημα που εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους. Για τον λόγο αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται τα ποτάμια, προετοιμάζεται να προχωρήσει σε παρεμβάσεις.

Η στάθμη του Βουραϊκού έφτασε σε οριακό σημείο στο ύψος της γέφυρας της 22ας Επαρχιακής Οδού προς Ζαχλωρού – Μαμουσιά. Ωστόσο, υπήρξε άμεση κινητοποίηση των συνεργείων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαβρύτων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια. Οι απαραίτητες ενέργειες για τη διευκόλυνση της απορροής των υδάτων και την προστασία υποδομών και κατοίκων πραγματοποιήθηκαν έγκαιρα, με αποτέλεσμα η στάθμη του νερού να υποχωρήσει, σε συνδυασμό και με τη διακοπή των βροχοπτώσεων.

Χθες, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και δημοτικός σύμβουλος Καλαβρύτων, Θανάσης Κανελλόπουλος, εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα, ζητώντας από τον Δήμο να λάβει άμεσα μέτρα, προτού προκύψουν σοβαρότερα προβλήματα. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η παράταξή μας, από τους πρώτους μήνες της θητείας της, έθεσε το ζήτημα του κινδύνου υπερχείλισης και ρωτήσαμε για την ετοιμότητα του Δήμου απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πρόσφατα, στη 6η Ειδική Συνεδρίαση της δημοτικής αρχής τον Δεκέμβριο του 2025, ζητήσαμε εκ νέου ενημέρωση για το αν έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση πλημμυρών, αν έχουν πραγματοποιηθεί καθαρισμοί ρεμάτων και φρεατίων, ενώ αναφερθήκαμε ιδιαίτερα στον Βουραϊκό: αν υπάρχει σχέδιο ετοιμότητας και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και κυρίως με την Περιφέρεια. Η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι ο Δήμος είναι πανέτοιμος και σε πλήρη συνεργασία με την Περιφέρεια. Ωστόσο, η σημερινή πραγματικότητα διαψεύδει τα παραπάνω και, δυστυχώς, επιβεβαιώνει τις ανησυχίες μας. Η αγροτική παραγωγή υπέστη ανυπολόγιστες ζημιές και ο Δήμος βρέθηκε απροετοίμαστος, χωρίς επιχειρησιακό σχέδιο και χωρίς επαρκή αντιπλημμυρική θωράκιση».

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» πραγματοποίησε ρεπορτάζ και επικοινώνησε με πηγές της Περιφέρειας, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι είναι πλήρως ενήμερες για το ζήτημα. Για τον λόγο αυτό, έχει ήδη ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη και το έργο βρίσκεται στη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, προκειμένου να ανατεθεί σε ανάδοχο.
Το έργο αφορά γενικές συντηρήσεις ποταμών και διαθέτει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΠΑ και τα ταμεία της Περιφέρειας. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, ώστε να επιλεγεί ο ανάδοχος που θα προχωρήσει σε καθαρισμούς ποταμών σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, μεταξύ των οποίων και ο Βουραϊκός. Στελέχη της Περιφέρειας γνωρίζουν τον βαθμό επικινδυνότητας και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας θα παρέμβουν άμεσα για προσωρινούς καθαρισμούς, προκειμένου να αποφευχθεί νέα υπερχείλιση.

Ωστόσο, για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτείται καθαρισμός σε βάθος και απομάκρυνση των φερτών υλικών που πιθανόν ευθύνονται για την άνοδο της στάθμης του νερού. Για να καταστεί αυτό εφικτό, πέρα από την ανάδειξη αναδόχου, θα πρέπει να υπάρξει και βελτίωση των καιρικών συνθηκών, ώστε να υποχωρήσει η στάθμη του νερού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τεχνικές παρεμβάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν το δίμηνο Απρίλιος-Μάιος και μέχρι τότε, οι τεχνικές υπηρεσίες θα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον Δήμο Καλαβρύτων, παρακολουθώντας την κατάσταση του Βουραϊκού, ώστε να είναι σε ετοιμότητα για άμεση παρέμβαση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:32 Πάτρα: Έκλεισε ο δρόμος στην Τρικάκη μετά την κατάρρευση σπιτιού – «Πώς να μπούμε στα σπίτια μας;»
15:24 Νομικές ενέργειες κατά Μπαρτζώκα προαναγγέλλει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά το επεισόδιο στο Ντουμπάι
15:16 ΔΕΗ blue: 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας
15:08 Πάτρα: Συνάντηση Πελετίδη – Γραφάκου για αποχέτευση και Βιολογικό Καθαρισμό στον Δήμο Πατρέων
15:00 Σε τροχιά νέου ρεκόρ το αεροδρόμιο Αράξου: Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για το καλοκαίρι του 2026
14:57 Κεραμέως: «Ιστορική εθνική κοινωνική συμφωνία» για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τι αλλάζει σε μισθούς και εργασιακά
14:51 Built: Θανατηφόρος ξυλοδαρμός ελεγκτή σε τρένο στη Γερμανία – Έλληνας ο βασικός ύποπτος
14:45 Στο τραπέζι ΗΠΑ – ΕΕ ο Κάθετος Διάδρομος: Παπασταύρου στη συνάντηση της 24ης Φεβρουαρίου
14:38 Πάτρα: Διακοπή εργασιών στο 10ο Δημοτικό Σχολείο μετά από παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας
14:31 Η τραγωδία στη Χίο άνοιξε μέτωπο στο Αιγαίο: Τουρκική αντι-NOTAM και απάντηση της Αθήνας για το FIR
14:26 Τασούλας για το ναυάγιο στη Χίο: «Βαθύτατη θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών»
14:21 Στο Παπαγεωργίου διασωληνωμένος ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ από το τροχαίο στη Ρουμανία
14:13 Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού σε τροχαίο ΦΩΤΟ
14:09 ΣΥΡΙΖΑ για τη Χίο: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις – Δεν θα γίνει αποδεκτή καμία συγκάλυψη»
14:08 Πάτρα – Μάκης Μουρελάτος: Ο Λαξευτής των Μορφών – Έκθεση στη Βίλλα Κόλλα
14:00 Καλάβρυτα: Ο Βουραϊκός εκπέμπει SOS – Παρέμβαση της Περιφέρειας
13:59 Χίος: ΕΔΕ για τη φονική σύγκρουση με τους 15 νεκρούς – Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης – Στη ΜΕΘ τρεις τραυματίες
13:53 Μαθαίνει την ποινή του δράστη της απόπειρας δολοφονίας κατά του Τραμπ σε γήπεδο γκολφ
13:45 Ομάδα ανηλίκων ξυλοκόπησε δύο άνδρες με ξύλα και πέτρες στο Ηράκλειο
13:41 Φλωρίδης για άρθρο 86: «Δεν θα παραμείνει ως έχει» – Στο τραπέζι ακόμη και η πλήρης κατάργηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ