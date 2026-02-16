Καλάβρυτα: Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις στους Πετσάκους και στη Δημοτική Ενότητα Αροανίας

Καλάβρυτα: Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις στους Πετσάκους και στη Δημοτική Ενότητα Αροανίας
16 Φεβ. 2026 15:56
Pelop News

Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τις Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, τον Δήμο Καλαβρύτων και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια συνεχίζει τις δράσεις προληπτικής ιατρικής μέσα στον Φεβρουάριο στον Δήμο Καλαβρύτων, στις 17 Φεβρουαρίου στους Πετσάκους.

Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το απόγευμα της Τρίτης στους Πετσάκους, οι Υπηρεσίες που θα προσφερθούν στους δημότες περιλαμβάνουν:

– Καταγραφή αναγκών υγείας του πληθυσμού.

– Λήψη ιατρικού ιστορικού.

-Ενημέρωση για προγράμματα Πρόληψης.

-Εγγραφή στην Άυλη Συνταγογράφηση.

-Διεκπεραίωση συνταγογράφησης και έκδοση παραπεμπτικών.

– Κλινική εξέταση ενηλίκων.

Επίσης, με μηχανήματα γρήγορης μέτρησης (POC) θα μετρηθούν: • Χοληστερόλη • Τριγλυκερίδια • Αιμοσφαιρίνη/αιματοκρίτης • Γλυκόζη • Πίεση • Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου• Δείκτης μάζας σώματος

 

ΣΤΗΝ ΨΩΦΙΔΑ

Επίσης, στη Δημοτική Ενότητα Αροανίας, στην Ψωφίδα (στο πρώην Δημαρχείο), το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 1 Μαρτίου η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) προγραμματίζει, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία για Όλους», ολοκληρωμένη ιατρική παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων στους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Αροανίας – Δημοτική Κοινότητα Ψωφίδας.

Ειδικότερα, οι εξετάσεις που θα διενεργηθούν είναι:

  • Καρδιολογικός έλεγχος: Με τη χρήση φορητού ηλεκτροκαρδιογράφου και
    υπερηχογράφου.
  • Νευρολογική – Νευροψυχιατρική εκτίμηση.
  • Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος.
  • Ενδοκρινολογική εξέταση: Με τη χρήση φορητού υπερηχογράφου.
  • Ουρολογική κλινική εξέταση: Με τη χρήση φορητού υπερηχογράφου.

Τα ιατρεία θα λειτουργήσουν από τις 9.30 έως τις 15.30.

Επίσης, μπορούν να εξεταστούν παιδιά και έφηβοι, από καρδιολόγο, ενδοκρινολόγο και οφθαλμίατρο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε για ραντεβού: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 8:30 – 14:00 και Τρίτη και Πέμπτη 8:00 – 9:30 στο 2692051304

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την 6η Υ.ΠΕ., τον Δήμο Καλαβρύτων, την Ουρολογική κλινική του Π.Γ.Ν. «Αττικόν», την Οφθαλμολογική κλινική του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», την Α’ Νευρολογική κλινική ΕΚΠΑ του Νοσοκομείου «Αιγινήτειο», το Νοσοκομείο Καλαβρύτων, το Κέντρο Υγείας Κλειτορίας, τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, την Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιάλειας, το Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα Πατρών, το Ενδοκρινολογικό τμήμα του ΕΚΠΑ και το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Καλαβρύτων.

