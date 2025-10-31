Καλάβρυτα: Ψήφισμα για τον Οδοντωτό – Αντίθεση στη μείωση των δρομολογίων

Την έντονη αντίδρασή του στην πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να περιορίσει δραστικά τα δρομολόγια του Ιστορικού Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Καλαβρύτων – Διακοπτού εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων, με ομόφωνη απόφασή του στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της 24ης Οκτωβρίου 2025.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό της Κυριακής 12 Οκτωβρίου και τις πληροφορίες από το Υπουργείο, σύμφωνα με τις οποίες εξετάζεται σημαντική μείωση των δρομολογίων — είτε ένα ημερήσιο δρομολόγιο, είτε δύο μόνο τα τριήμερα Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή, χωρίς δρομολόγια μετά τη δύση του ηλίου.

«Καταστροφική» η περιστολή δρομολογίων για την τοπική οικονομία

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων αποφάσισε ομόφωνα να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε περιστολή των δρομολογίων, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα είχε «πολλαπλές επιπτώσεις στον οικονομικό και παραγωγικό ιστό της περιοχής», θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα δεκάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εξαρτώνται άμεσα από την τουριστική κίνηση που φέρνει ο Οδοντωτός.

Παράλληλα, ζητά να δρομολογηθούν άμεσα έργα συντήρησης της υποδομής της γραμμής, καθώς και όλα τα αναγκαία αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα κατά μήκος των 22 χιλιομέτρων της διαδρομής. Επίσης, ζητείται η κανονική συντήρηση του τροχαίου υλικού και η πλήρης στελέχωση του Οδοντωτού και ειδικότερα του Μηχανοστασίου στο Διακοπτό, που θεωρείται κρίσιμο για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του σιδηροδρόμου.

Αίτημα για συνάντηση με το Υπουργείο και αναβάθμιση υποδομών

Στην απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά άμεση συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και τους εμπλεκόμενους φορείς — ΟΣΕ και Hellenic Train — ώστε να καταρτιστεί σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης της γραμμής.

Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των σταθμών του ΟΣΕ στα Καλάβρυτα και στη Ζαχλωρού, καθώς και των περιβαλλόντων χώρων τους, που «παρουσιάζουν εικόνα πλήρους εγκατάλειψης».

Καμπάνια αποκατάστασης του κύρους του Οδοντωτού

Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου ζητά επίσης να αναληφθεί, με ευθύνη της κυβέρνησης και της Hellenic Train, συντονισμένη πρωτοβουλία προβολής και ανάδειξης της ιστορικής διαδρομής του Οδοντωτού, η οποία θεωρείται «μία από τις ομορφότερες στην Ευρώπη».

Ταυτόχρονα, ζητείται να διευκρινιστεί εγγράφως ποιοι και για ποιους λόγους λαμβάνουν την απόφαση για την πιθανή περιστολή των δρομολογίων, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία.

Κάλεσμα σε κοινό μέτωπο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων καλεί την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους βουλευτές Αχαΐας, τον Δήμο Αιγιαλείας, καθώς και όλους τους τοπικούς φορείς και δημότες να συνταχθούν με τα αιτήματα του Δήμου και να στηρίξουν τη διεκδίκηση για τη θωράκιση και αναβάθμιση του Οδοντωτού.

Το ψήφισμα θα αποσταλεί στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, στο Υπουργείο Μεταφορών, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στις Διοικήσεις του ΟΣΕ και της Hellenic Train, καθώς και στους εννέα βουλευτές του νομού Αχαΐας, με σκοπό την άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.

