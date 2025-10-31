Καλάβρυτα: Ψήφισμα για τον Οδοντωτό – Αντίθεση στη μείωση των δρομολογίων

Παράλληλα το δημοτικό συμβούλιο καταθέτει αίτημα για άμεσες παρεμβάσεις συντήρησης

Καλάβρυτα: Ψήφισμα για τον Οδοντωτό - Αντίθεση στη μείωση των δρομολογίων
31 Οκτ. 2025 15:56
Pelop News

Την έντονη αντίδρασή του στην πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να περιορίσει δραστικά τα δρομολόγια του Ιστορικού Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Καλαβρύτων – Διακοπτού εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων, με ομόφωνη απόφασή του στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της 24ης Οκτωβρίου 2025.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό της Κυριακής 12 Οκτωβρίου και τις πληροφορίες από το Υπουργείο, σύμφωνα με τις οποίες εξετάζεται σημαντική μείωση των δρομολογίων — είτε ένα ημερήσιο δρομολόγιο, είτε δύο μόνο τα τριήμερα Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή, χωρίς δρομολόγια μετά τη δύση του ηλίου.

«Καταστροφική» η περιστολή δρομολογίων για την τοπική οικονομία

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων αποφάσισε ομόφωνα να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε περιστολή των δρομολογίων, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα είχε «πολλαπλές επιπτώσεις στον οικονομικό και παραγωγικό ιστό της περιοχής», θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα δεκάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εξαρτώνται άμεσα από την τουριστική κίνηση που φέρνει ο Οδοντωτός.

Παράλληλα, ζητά να δρομολογηθούν άμεσα έργα συντήρησης της υποδομής της γραμμής, καθώς και όλα τα αναγκαία αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα κατά μήκος των 22 χιλιομέτρων της διαδρομής. Επίσης, ζητείται η κανονική συντήρηση του τροχαίου υλικού και η πλήρης στελέχωση του Οδοντωτού και ειδικότερα του Μηχανοστασίου στο Διακοπτό, που θεωρείται κρίσιμο για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του σιδηροδρόμου.

Αίτημα για συνάντηση με το Υπουργείο και αναβάθμιση υποδομών

Στην απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά άμεση συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και τους εμπλεκόμενους φορείς — ΟΣΕ και Hellenic Train — ώστε να καταρτιστεί σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης της γραμμής.

Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των σταθμών του ΟΣΕ στα Καλάβρυτα και στη Ζαχλωρού, καθώς και των περιβαλλόντων χώρων τους, που «παρουσιάζουν εικόνα πλήρους εγκατάλειψης».

Καμπάνια αποκατάστασης του κύρους του Οδοντωτού

Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου ζητά επίσης να αναληφθεί, με ευθύνη της κυβέρνησης και της Hellenic Train, συντονισμένη πρωτοβουλία προβολής και ανάδειξης της ιστορικής διαδρομής του Οδοντωτού, η οποία θεωρείται «μία από τις ομορφότερες στην Ευρώπη».

Ταυτόχρονα, ζητείται να διευκρινιστεί εγγράφως ποιοι και για ποιους λόγους λαμβάνουν την απόφαση για την πιθανή περιστολή των δρομολογίων, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία.

Κάλεσμα σε κοινό μέτωπο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων καλεί την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους βουλευτές Αχαΐας, τον Δήμο Αιγιαλείας, καθώς και όλους τους τοπικούς φορείς και δημότες να συνταχθούν με τα αιτήματα του Δήμου και να στηρίξουν τη διεκδίκηση για τη θωράκιση και αναβάθμιση του Οδοντωτού.

Το ψήφισμα θα αποσταλεί στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, στο Υπουργείο Μεταφορών, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στις Διοικήσεις του ΟΣΕ και της Hellenic Train, καθώς και στους εννέα βουλευτές του νομού Αχαΐας, με σκοπό την άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:57 «Ναι, ήταν βίαιος στο παρελθόν. Δεν θυμάται τι συνέβη», η μαρτυρία του πατέρα της 40χρονης
17:50 «Το κοριτσάκι δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε», το υπουργείο Παιδείας για την άτυχη 10χρονη
17:39 Είχε οικονομικές διαφορές με τη γυναίκα του και την κυνήγησε με τσεκούρι!
17:16 Αιγιάλεια: Ο δήμαρχος Παναγιώτης Ανδριόπουλος με πολίτες και προέδρους της Συμπολιτείας
17:08 Ιταλία: Επέστρεψε τη μπάλα για fair play στον τερματοφύλακα αλλά μπήκε γκολ! ΒΙΝΤΕΟ
17:00 Halloween στην Πάτρα; Κι όμως θα γίνει παρέλαση το βράδυ του Σαββάτου – Τι λένε έμποροι, εστίαση, φαν και η εκκλησία
16:52 Η Ελλάς ανήκει εις τη Δύση, η Δύση, όμως, ανήκει στην Τουρκία
16:44 Γαλλία: «Για πάνω από 20 χρόνια υποτιμούσαμε τους κινδύνους εισβολής στο Λούβρο»
16:35 Ασπρόπυργος: 10χρονο κοριτσάκι κατέρρευσε και πέθανε στο προαύλιο του σχολείου της
16:28 Ξεσηκωμός στην Ερύμανθο για το κλείσιμο του ΕΛΤΑ Χαλανδρίτσας
16:20 Μαρία Ασλαμάζη: Η ζωή της μετά τη μεταμόσχευση έξι οργάνων
16:12 ΔΕΗ Fiber: 1 Gbps με €11,56 το μήνα με Gigabit Voucher
16:04 Πάτρα: Θλίψη για τον πρόωρο χαμό του δικηγόρου Σπύρου Σορβατζιώτη – Αποχαιρετιστήριο μήνυμα από τους συνεργάτες του 
15:56 Καλάβρυτα: Ψήφισμα για τον Οδοντωτό – Αντίθεση στη μείωση των δρομολογίων
15:48 Ο Γιάννης Ανδριανός στο 3ο AGROWN 2025: «Ο αγροδιατροφικός κλάδος στη χώρα μας έχει παρόν και μέλλον».
15:40 Η Ρωσία έχει αγοράσει χρυσό αξίας 142 δισ. και η Δύση δεν ξέρει πώς να αντιδράσει
15:32 Εκλογές στην Ολλανδία: Οριακά πρώτο το φιλοευρωπαϊκό κόμμα D66 – Πως θα δημιουργηθεί κυβέρνηση
15:24 Κασιδιάρης στο Εφετείο: Η δολοφονία Φύσσα δολοφόνησε εμένα και τη Χρυσή Αυγή
15:16 Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το σαββατοκύριακο 1 και 2 Νοεμβρίου
15:08 Agrown 2025: «Δώστε δύναμη στις Περιφέρειες» – Κοινό μήνυμα αντιπεριφερειαρχών για την ανάπτυξη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ