 Καλάβρυτα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος λόγω υπερχειλίσεων Σελινούντα και Βουραϊκού ΦΩΤΟ

Ο Δήμος Καλαβρύτων παραμένει σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως τα τέλη Απριλίου 2026, λόγω των εκτεταμένων προβλημάτων από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, που προκάλεσαν υπερχειλίσεις, σπασίματα κοίτης και ζημιές σε ποτάμια όπως ο Σελινούντας και ο Βουραϊκός.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και τον Δήμο, πραγματοποιούν καθημερινές παρεμβάσεις το τελευταίο δεκαήμερο, με στόχο τον περιορισμό της ορμής των υδάτων και την αποτροπή νέων καταστροφών. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης τόνισε ότι η κήρυξη επιτρέπει άμεση κινητοποίηση συνεργείων και ιδιωτών εργολάβων, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες για μόνιμες διευθετήσεις κοίτης.

Με εντολή του Δημάρχου Θανάση Παπαδόπουλου, ολοκληρώθηκε νέα καταγραφή ζημιών για άμεση προώθηση παρεμβάσεων. Τα κύρια προβλήματα περιλαμβάνουν:

Διακοπή κυκλοφορίας στον δημοτικό δρόμο Καλάβρυτα – Λαπαναγοί λόγω υπερχείλισης Σελινούντα και κάλυψης γεφυριού από νερά.

Κλειστή λωρίδα κυκλοφορίας στο τμήμα της 22ης επαρχιακής οδού Μαμουσιάς – Δουμενών από καθίζηση οδοστρώματος.

Οριακή στάθμη νερού στη γέφυρα Βουραϊκού της 22ης Ε.Ο. (περιοχή Ζαχλωρού – Καλάβρυτα).

Πλημμυρισμένες εκτάσεις από Κέρτεζη έως Στάση Κεπρινής.

Καθίζηση στον δρόμο Πλατανιώτισσα – Αγράμπελα.

Ζημιές στον αγωγό υδροδότησης Κλειτορίας μετά από κατάρρευση τμήματος δρόμου στο ύψος Πλανητέρου (κίνδυνος διακοπής υδροδότησης).

Σοβαρές ζημιές στο δημοτικό οδικό δίκτυο Προφήτη Ηλία (Γκέρμπεσι) και Αγράμπελα από υποχώρηση δρόμων και άνοδο στάθμης ποταμών.

Οι αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με συνεχείς παρεμβάσεις για αποκατάσταση και προστασία κατοίκων καιυποδομών.

Πηγή: kalavrytanews.com

