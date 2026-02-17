Καλάβρυτα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος λόγω υπερχειλίσεων Σελινούντα και Βουραϊκού ΦΩΤΟ

Σοβαρές ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και υποδομές

Καλάβρυτα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος λόγω υπερχειλίσεων Σελινούντα και Βουραϊκού ΦΩΤΟ
17 Φεβ. 2026 11:15
Pelop News

Ο Δήμος Καλαβρύτων παραμένει σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως τα τέλη Απριλίου 2026, λόγω των εκτεταμένων προβλημάτων από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, που προκάλεσαν υπερχειλίσεις, σπασίματα κοίτης και ζημιές σε ποτάμια όπως ο Σελινούντας και ο Βουραϊκός.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και τον Δήμο, πραγματοποιούν καθημερινές παρεμβάσεις το τελευταίο δεκαήμερο, με στόχο τον περιορισμό της ορμής των υδάτων και την αποτροπή νέων καταστροφών. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης τόνισε ότι η κήρυξη επιτρέπει άμεση κινητοποίηση συνεργείων και ιδιωτών εργολάβων, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες για μόνιμες διευθετήσεις κοίτης.

Καλάβρυτα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος λόγω υπερχειλίσεων Σελινούντα και Βουραϊκού ΦΩΤΟ

Με εντολή του Δημάρχου Θανάση Παπαδόπουλου, ολοκληρώθηκε νέα καταγραφή ζημιών για άμεση προώθηση παρεμβάσεων. Τα κύρια προβλήματα περιλαμβάνουν:

  • Διακοπή κυκλοφορίας στον δημοτικό δρόμο Καλάβρυτα – Λαπαναγοί λόγω υπερχείλισης Σελινούντα και κάλυψης γεφυριού από νερά.
  • Κλειστή λωρίδα κυκλοφορίας στο τμήμα της 22ης επαρχιακής οδού Μαμουσιάς – Δουμενών από καθίζηση οδοστρώματος.
  • Οριακή στάθμη νερού στη γέφυρα Βουραϊκού της 22ης Ε.Ο. (περιοχή Ζαχλωρού – Καλάβρυτα).
  • Πλημμυρισμένες εκτάσεις από Κέρτεζη έως Στάση Κεπρινής.
  • Καθίζηση στον δρόμο Πλατανιώτισσα – Αγράμπελα.
  • Ζημιές στον αγωγό υδροδότησης Κλειτορίας μετά από κατάρρευση τμήματος δρόμου στο ύψος Πλανητέρου (κίνδυνος διακοπής υδροδότησης).
  • Σοβαρές ζημιές στο δημοτικό οδικό δίκτυο Προφήτη Ηλία (Γκέρμπεσι) και Αγράμπελα από υποχώρηση δρόμων και άνοδο στάθμης ποταμών.

Οι αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με συνεχείς παρεμβάσεις για αποκατάσταση και προστασία κατοίκων καιυποδομών.

 Καλάβρυτα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος λόγω υπερχειλίσεων Σελινούντα και Βουραϊκού ΦΩΤΟ

Πηγή: kalavrytanews.com

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:38 Μαυρίκης: Στο Αυτόφωρο για παράνομη οπλοκατοχή, άσκοπους πυροβολισμούς, απείθεια και απειλή
14:28 Ινδονησία: Μεγάλη φωτιά σε εμπορικό κέντρο, ΒΙΝΤΕΟ
14:18 Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Καλαβρύτων – Και ο Δήμος Ερυμάνθου
14:09 Ηλεία: Η κατολίσθηση απέκλεισε το Μαζαράκι κυριολεκτικά!
14:00 Την 1η Μαΐου η πρεμιέρα για Άραξο
13:55 «Ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου, καλό ταξίδι κυρά Καλλιόπη» συγκινεί ο Παναγιώτης Στάθης αποχαιρετώντας τη μητέρα του
13:51 Πάτρα: Καταγγελία για την οδό Ιτεών – «Ο δρόμος πλημμυρίζει εδώ και μήνες»
13:45 Αυτό είναι το σενάριο του συμβολαίου θανάτου για τον ισοβίτη που εκτελέστηκε στις φυλακές Δομοκού
13:34 Επανεκκίνηση για τη νέα μαρίνα: Άγονος ο διαγωνισμός λόγω στενών χρονικών προθεσμιών υλοποίησης
13:26 Κατολίσθηση και κλείσιμο της Παλαιάς Εθνικής Οδού κοντά στον Πλάτανο Αιγιάλειας
13:20 Η…ταυτότητα και η δίωξη στην 36χρονη τραγουδίστρια που έπεσε σε σταθμευμένα ΙΧ στο Κολωνάκι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
13:14 Χαβάη: Νέα έκρηξη ηφαιστείου, εντυπωσιακές εικόνες ΒΙΝΤΕΟ
13:07 Παλικάρι 24 χρόνων έπεσε από γέφυρα του Περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη
12:59 Ο Δήμος Αιγιαλείας απάντησε στον Εμπορικό Σύλλογο, ποια στοιχεία κατέθεσε
12:59 Σε οριακή κατάσταση στην Ηλεία, «πνίγηκαν» καλλιέργειες και οικισμοί, πλημμύρισαν Πηνειός και Αλφειός, ΦΩΤΟ
12:51 Το final-4 του Κυπέλλου πόλο Ανδρών δεν θα γίνει στην Πάτρα
12:48 Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας μετά από καταδίωξη, είχε όπλο
12:43 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πρεμιέρα την 1η Μαΐου, δείτε τις αλλαγές
12:36 Πάτρα: Δείτε πότε θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ήχηση σειρήνων
12:30 Πάτρα: Χειροπέδες σε δυο αλλοδαπούς για διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ