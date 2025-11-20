Καλάβρυτα: SOS από τα ελατοδάση – Η ημερίδα έδειξε το δρόμο για το ανησυχητικό φαινόμενο

Στην ημερίδα, το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι από Δασαρχεία και Διεθύνσεις Δασών από Αχαΐα, Κορινθία και Αιτωλοακαρνανία, στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του ΥΠΕΝ, ερευνητές του ΕΛΓΟ-Δήμητρα, μέλη της μονάδας διαχείρισης του ΟΦΥΠΕΚΑ, ενώ το Πανεπιστήμιο Πατρών εκπροσώπησαν οι καθηγητές Παναγιώτης Δημόπουλος και Ιωάννης Κόκκορης.

Καλάβρυτα: SOS από τα ελατοδάση - Η ημερίδα έδειξε το δρόμο για το ανησυχητικό φαινόμενο
20 Νοέ. 2025 11:30
Pelop News

Ενας πολύ θετικός και εποικοδομητικός διάλογος, με συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των ξυλοφάγων εντόμων που κατατρώνε τα τελευταία χρόνια τα ελατοδάση των Καλαβρύτων, πραγματοποιήθηκε προχθές στο Δημαρχείο της πόλης.

Ολοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο διάλογος, οι συναινέσεις και ο κατάλληλος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι οι καταλύτες αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ξυλοφάγων εντόμων που πολλαπλασιάζονται και αποκτούν ανθεκτικότητα λόγω κλιματικής κρίσης. Οι ομιλητές συμφώνησαν ότι οι συνέργειες πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για τη διαχείριση των δασών ελάτης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων ορεινών κωνοφόρων.

«Το φαινόμενο είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί» δήλωσε στον Peloponnisos FM 103,9 ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος και πρόσθεσε τα εξής: «Η μόνη λύση είναι να κόψουμε τα ξερά δέντρα, κάτι που δεν είναι εύκολο γιατί βρίσκονται μέσα στα δάση ή σε πλαγιές, χωρίς πρόσβαση με δρόμο. Ευτυχώς έχουμε την πληροφορία ότι θα ενισχυθούμε με κονδύλια από την Ευρώπη. Πρόβλημα υπάρχει, όμως, και με τα πλατάνια. Είμαστε υποχρεωμένοι να κόψουμε πλατάνια γιατί μέσα στον κορμό τους είναι κούφια και μπορεί να πέσουν και να δημιουργήσουν τραυματισμούς. Επιβαρυνόμαστε δυστυχώς και με αυτό. Και με ένα κόστος περίπου 2.500 ευρώ για κάθε κοπή».

