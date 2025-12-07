Καλάβρυτα: Τιμή στους εκτελεσθέντες στο Βραχνί και το Σούβαρδο

O πρώην πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, μέλος της γραμματείας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων και μέλος του ΔΣ της Διεθνούς Επιτροπής για το γερμανικό χρέος Χαρίλαος Ερμείδης παρέστη στην εκδήλωση μνήμης στο Βραχνί Καλαβρύτων για τους εκτελεσθέντες πολίτες σε Βραχνί και Σούβαρδο από τους ναζί στρατιώτες του τακτικού γερμανικού στρατού της γνωστής σε όλους μας Βέρμαχτ.

«82 χρόνια μετά οι ελληνικές κυβερνήσεις άλλοι τους χαϊδεύουν και άλλοι τους “γλύφουν”», ήταν το πικρόχολο σχόλιο του κ. Ερμείδη

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



