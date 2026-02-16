Κάλεσμα διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό – Συγκέντρωση στις 27 Φεβρουαρίου

Σε κινητοποίηση για τη λειτουργία του Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων καλεί Επιτροπή Κατοίκων και Φορέων της περιοχής, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συνέντευξη Τύπου τις επόμενες ημέρες.

Κάλεσμα διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό – Συγκέντρωση στις 27 Φεβρουαρίου
16 Φεβ. 2026 12:08
Pelop News

Κάλεσμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας απευθύνει η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων και Φορέων της περιοχής Διακοπτού, με αφορμή – όπως αναφέρει – τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα που έχουν καταγραφεί στη λειτουργία του Οδοντωτού σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:30, στο Πνευματικό Κέντρο Διακοπτού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της κινητοποίησης, η Επιτροπή θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στις 13:30, στα γραφεία του Συλλόγου Φίλων του Οδοντωτού, στο Μουσείο Οδοντωτού στο Διακοπτό.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι διοργανωτές εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κατάσταση του ιστορικού σιδηροδρόμου και δηλώνουν ότι στόχος τους είναι η διασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του. Τονίζουν επίσης τη σημασία που έχει ο Οδοντωτός για την τοπική κοινωνία, την οικονομία και την τουριστική ταυτότητα της περιοχής.

Στο ίδιο πλαίσιο διατυπώνονται συγκεκριμένα αιτήματα προς τους αρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση των πρανών κατά μήκος της γραμμής, η συντήρηση της υποδομής και η διασφάλιση συχνών και ασφαλών δρομολογίων.

Η Επιτροπή καλεί κατοίκους και φορείς να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση, επιδιώκοντας – όπως αναφέρεται – την ανάδειξη του ζητήματος και την προώθηση λύσεων για τη συνέχιση της λειτουργίας του Οδοντωτού με όρους ασφάλειας και αξιοπιστίας.

