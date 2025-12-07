Κάλεσμα σε αγροτική κινητοποίηση από τον Αγροτικό Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων

Συγκέντρωση αύριο στις 11.00 π.μ. στη θέση Κουρλαμπά με αγροτικά οχήματα – Στο επίκεντρο τα δίκαια αιτήματα του πρωτογενούς τομέα

Κάλεσμα σε αγροτική κινητοποίηση από τον Αγροτικό Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων
07 Δεκ. 2025 18:47
Pelop News

Με μήνυμα συσπείρωσης και αγώνα, ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων απευθύνει κάλεσμα προς όλα τα μέλη του και τον αγροτικό κόσμο της περιοχής να συμμετάσχουν στη νέα κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο, στις 11.00 π.μ., στη θέση Κουρλαμπά.

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί με παρουσία αγροτικών οχημάτων και στόχο έχει να αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι παραγωγοί, καθώς και να ενισχύσει τη φωνή διεκδίκησης των δίκαιων αιτημάτων τους. Όπως επισημαίνεται στο κάλεσμα του Συνεταιρισμού, η ενότητα και η μαζική συμμετοχή αποτελούν το ισχυρότερο όπλο του αγροτικού κόσμου σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αυξημένο κόστος παραγωγής, οικονομικές πιέσεις και αβεβαιότητα για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

«Όλοι μαζί διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου», τονίζεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συλλογική δράση και κοινό μέτωπο απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Η αυριανή κινητοποίηση στα Καλάβρυτα αναμένεται να συγκεντρώσει παραγωγούς από την ευρύτερη περιοχή, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση για την ανάγκη άμεσων και ουσιαστικών λύσεων στα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου.

