Κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας σε συλλαλητήριο με τρακτέρ στο Σύνταγμα

Σε συνέχιση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων προχωρούν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Αχαΐας, μετά από 50 μερόνυχτα παρουσίας στα μπλόκα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε τα αιτήματα που τέθηκαν, τα οποία –όπως τονίζεται– αφορούν την ίδια την επιβίωση των παραγωγών. Οι δεσμεύσεις που δόθηκαν, κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων, χαρακτηρίζονται ανεπαρκείς και χωρίς άμεση εφαρμογή.

Στο πλαίσιο των αποφάσεων της τελευταίας πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων στη Νίκαια Λάρισας, προγραμματίζεται μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, με συμμετοχή τρακτέρ, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 4 το απόγευμα, στην πλατεία Συντάγματος.

Η Ομοσπονδία καλεί αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους να συμμετάσχουν μαζικά, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας τους δεν αφορά μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά συνολικά τη λαϊκή κατανάλωση και το εισόδημα των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αλληλεγγύη που εκφράστηκε από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, σωματεία και συλλόγους της περιοχής, η οποία –όπως σημειώνεται– συνέβαλε στην αντιμετώπιση της καταστολής, των εισαγγελικών απειλών και των διώξεων.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία καταγγέλλει ότι στις 12 Φεβρουαρίου δεκάδες αγρότες και συνδικαλιστές οδηγούνται στα δικαστήρια του Αιγίου, για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις του 2024, και απευθύνει κάλεσμα συμπαράστασης έξω από τα δικαστήρια, στις 9:00 το πρωί.

Τέλος, γίνεται κάλεσμα συμμετοχής τόσο στο συλλαλητήριο της Αθήνας όσο και στις κινητοποιήσεις, με τη γνωστοποίηση ότι προγραμματίζονται λεωφορεία για τη μετακίνηση των διαδηλωτών. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω των Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων που συσπειρώνονται στην Ομοσπονδία.

