Καλή αρχή για τους κολυμβητές της ΝΕΠ στο ΟΑΚΑ

Η ΝΕΠ ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας Παίδων-Kορασίδων (Κ15/16) κι Εφήβων-Νεανίδων (Κ17/18) στο ΟΑΚΑ.

Δυναμικό το ξεκίνημα των κολυμβητών της ΝΕΠ που αγωνίστηκαν χθες, πρώτη μέρα των αγώνων του Χειμερινού Πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδας Παίδων – Kορασίδων (Κ15/16) & Εφήβων – Νεανίδων (Κ17/18) 2026, που διεξάγεται στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι.

Και οι τρεις αθλητές της ΝΕΠ που είχαν αγωνίσματα στην απογευματινή ενότητα πήγαν πολύ καλά με βελτίωση των ατομικών τους επιδόσεων, ενώ παράλληλα οι δύο ανέβηκαν και στο βάθρο. Αρχικά στα 1500μ. ελεύθ. Παίδων ο Άγγελος Καρακάσης με χρόνο 16:38.80 πήρε το χάλκινο μετάλλιο, ενώ λίγο αργότερα το ίδιο χρώμα μεταλλίου πήρε και ο Φάνης Κουρής (Έφηβος Β΄) στα 100μ. πεταλ. Εφήβων με χρόνο 55.67. Πολύ καλή και η παρουσία του Δημήτρη Πασβαντίδη (Παίδας Β΄) στα 1500μ. ελεύθ. Παίδων με χρόνο 18:27.77. Συγχαρητήρια και στα τρία παιδιά της ΝΕΠ και την προπονήτριά τους Λίνα Μαστροπάσκουα.

