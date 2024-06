Καλιφόρνια: Δασική πυρκαγιά έχει κάψει πάνω από 48.000 στρέμματα ΒΙΝΤΕΟ

Μια μεγάλη πυρκαγιά που ονομάζεται “Post Fire” ξέσπασε το Σάββατο το απόγευμα νότια του Γκόρμαν, στην Καλιφόρνια, περίπου 96,5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες. Έχει κατακάψει μέχρι στιγμής πάνω από 48.000 στρέμματα γης και έχει θέσει υπό έλεγχο μόνο το 2% της έκτασης.

Περίπου 400 πυροσβέστες με 70 πυροσβεστικά οχήματα και δύο μπουλντόζες αγωνίζονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, έχοντας θέσει μόλις το 2% αυτής υπό έλεγχο, σύμφωνα με την υπηρεσία δασών και πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας Cal Fire. Η πυρκαγιά μαίνεται νότια του Γκόρμαν, στην Καλιφόρνια, περίπου 96,5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες.

WILD FIRES, CALIFORNIA Post Fire grows to 10,504 acres; Castaic on evacuation warning JUNE 16,2024 The Post Fire, which originated in Gorman on Saturday afternoon, has grown to 10,504 acres and is 2% contained as of Sunday morning as Castaic residents have been urged to… pic.twitter.com/rK56bsOu3G — Abhay (@AstuteGaba) June 16, 2024

Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το Σάββατο το απόγευμα, κινείται προς τα νοτιοανατολικά, προς την Πάιραμιντ Λέικ, σύμφωνα με την υπηρεσία Cal Fire.

Περίπου 1.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή αναψυχής Χάνγκρι Βάλεϊ, η οποία έχει μονοπάτια για μοτοσικλέτες και οχήματα παντός εδάφους, από την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί δύο δομές.

Driving through the grapevine and here is a look at the smoke from the Gorman fire. #Fire #Gorman #California pic.twitter.com/zcVmnJZ2fV — Oreo Express Normal/Not Mentally Ill (@OreoExpress) June 16, 2024

Σύμφωνα με το protothema, η υπηρεσία δασών και δασοπροστασίας της Καλιφόρνια σημείωσε οτι οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς παρεμποδίζονται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας και τους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι προβλεπόταν να συνεχιστούν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας.

California burning.@AFP‘s David Swanson photographs firefighters battling the Post Fire in Castaic, California. The fire has grown to 12,265 acres, and continues to move southeast of Pyramid Lake, according to the US Department of Agriculture Forest Service at Angeles National… pic.twitter.com/QwsFMsdwGY — AFP News Agency (@AFP) June 17, 2024

Αεροσκάφη ρίψης νερού έχουν κινητοποιηθεί για να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς, ενώ οι πυροσβέστες δημιουργούν περιμετρικές ζώνες ανάσχεσης της φωτιάς σε μια προσπάθεια να τη θέσουν υπό μεγαλύτερο έλεγχο.

