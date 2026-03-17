Κάλλας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά λύση για τα στενά του Ορμουζ
17 Μαρ. 2026 11:45
Pelop News

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, τόνισε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters, την ανάγκη διπλωματικών λύσεων για να παραμείνει ανοικτό το Στενό του Ορμούζ, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει διάθεση για ενεργειακές συμφωνίες με τη Ρωσία και επισήμανε την αυξανόμενη απρόβλεπτη στάση των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Κάλλας επισήμανε ότι πρέπει να αναζητηθούν διπλωματικοί τρόποι ώστε να διατηρηθεί ανοικτό το Στενό του Ορμούζ, την ώρα που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τους συμμάχους να αποστείλουν πολεμικά πλοία για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας, εν μέσω της σύγκρουσης στο Ιράν.

Η Κάλλας υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει προθυμία για ανάληψη στρατιωτικού ρίσκου στο κρίσιμο αυτό πέρασμα. «Κανείς δεν είναι έτοιμος να θέσει τους ανθρώπους του σε κίνδυνο στο Στενό του Ορμούζ. Πρέπει να βρούμε διπλωματικούς τρόπους για να το κρατήσουμε ανοικτό, ώστε να μην προκύψει κρίση τροφίμων, κρίση λιπασμάτων, αλλά και ενεργειακή κρίση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει διάθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για σύναψη ενεργειακών συμφωνιών με τη Ρωσία, ακόμη και σε ανεπίσημο επίπεδο, παρά την άνοδο των τιμών.

«Έχω συμμετάσχει σε τέτοιες κλειστές συζητήσεις και δεν βλέπω να υπάρχει τέτοια διάθεση. Και όταν συζητάμε με τη Ρωσία, το πιο σημαντικό είναι πρώτα να συμφωνήσουμε τι ακριβώς θέλουμε να συζητήσουμε μαζί της», ανέφερε στη συνέντευξή της στο Reuters.

Η Κάλλ ας προειδοποίησε ότι μια επιστροφή σε συνθήκες «business as usual» με τη Μόσχα θα οδηγούσε σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση. «Αν απλώς επιστρέψουμε στο “business as usual”, θα έχουμε περισσότερα από τα ίδια, περισσότερους πολέμους. Το έχουμε δει ξανά. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην δώσουμε στη Ρωσία αυτό που επιδιώκει, γιατί η όρεξή της θα αυξηθεί», σημείωσε.

Αναφερόμενη στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να λαμβάνει υπόψη την απρόβλεπτη στάση της Ουάσιγκτον, έναν χρόνο μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Φυσικά, είμαστε σύμμαχοι με την Αμερική, αλλά δεν κατανοούμε πραγματικά τις πρόσφατες κινήσεις της», δήλωσε στο Reuters.

Όπως πρόσθεσε, η έννοια της απρόβλεπτης συμπεριφοράς έχει πλέον ενσωματωθεί στον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ διαχειρίζεται τις εξελίξεις. «Νομίζω ότι μετά από αυτόν τον έναν χρόνο είναι αρκετά σαφές ότι η λέξη που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι η απρόβλεπτη στάση. Είμαστε πλέον πιο ψύχραιμοι, γιατί περιμένουμε συνεχώς απρόβλεπτες εξελίξεις και τις αντιμετωπίζουμε όπως έρχονται, διατηρώντας την ψυχραιμία μας και παραμένοντας προσηλωμένοι», κατέληξε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ