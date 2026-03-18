Κάλλας προς Τεχεράνη: «Τελεσίγραφο» για ασφάλεια των Στενών

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ επικοινώνησε με Αραγτσί λίγο πριν την εκτέλεση Ευρωπαίου πολίτη

18 Μαρ. 2026 22:13
Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Κάγια Κάλλας, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, μεταφέροντας τις έντονες ανησυχίες των Βρυξελλών για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, η Κάλλας τόνισε ότι η ασφαλής και ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και τις υπόλοιπες κρίσιμες θαλάσσιες οδούς αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάλεσε το Ιράν να σταματήσει άμεσα κάθε μορφή επίθεσης ή παρενόχλησης σε εμπορικά πλοία και υποδομές, προειδοποιώντας ότι τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν τη διεθνή σταθερότητα και την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Η συνομιλία έλαβε χώρα υπό ιδιαίτερα τεταμένες συνθήκες, καθώς πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την εκτέλεση Ευρωπαίου πολίτη από τις ιρανικές αρχές. Η ΕΕ καταδίκασε με τον πλέον έντονο τρόπο την εκτέλεση, χαρακτηρίζοντάς την ως κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διεθνών δεσμεύσεων του Ιράν.

Η Κάλλας επανέλαβε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της άμεσης αποκλιμάκωσης, της διπλωματικής διευθέτησης και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, τόσο στη ναυσιπλοΐα όσο και στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, η σύμπτωση της επικοινωνίας με την εκτέλεση αναδεικνύει το μεγάλο χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών και περιορίζει σημαντικά τις προοπτικές προσέγγισης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβε ότι η υπομονή της εξαντλείται απέναντι σε ενέργειες που απειλούν την περιφερειακή ασφάλεια, την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες.

