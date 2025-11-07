Καλλιστεία Miss Universe: Τα κλάματα στελέχους μετά τον εξευτελισμό της Miss Mexico ΒΙΝΤΕΟ

Mετά την απολογία του για την ένταση που είχε με τη Miss Mexico ξέσπασε σε κλάματα Nawat Itsaragrisil, στέλεχος του διαγωνισμού Miss Universe.

«Είμαι άνθρωπος. Δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο», είπε το στέλεχος του διαγωνισμού ομορφιάς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη, 5/11/2025 σύμφωνα με το USA Today.

Ο ίδιος εμφανίστηκε να κλαίει και την ώρα που μιλούσε στους δημοσιογράφους σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, ενώ ένας άνδρας στεκόταν στο παρασκήνιο κρατώντας χαρτομάντιλα που προφανώς προορίζονταν για τον διευθυντή του διαγωνισμού Miss Universe, υπεύθυνο για την Ασία και Ωκεανία στη διοργάνωση.

Εντωμεταξύ, ο Itsaragrisil μίλησε σε άλλο κοινό κατά τη διάρκεια εκδήλωσης καλωσορίσματος στο πλαίσιο του διαγωνισμού αργότερα την Τετάρτη. Ζήτησε ξανά συγγνώμη, αυτή τη φορά από τις υποψήφιες της Miss Universe που στέκονταν πίσω του.

«Δεν είχα πρόθεση να βλάψω κανέναν, γιατί σας σέβομαι όλους», είπε. «Λυπάμαι πολύ που συνέβη αυτό. Πρώτα, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τις υποψήφιες. Αν κάποιος επηρεάστηκε και δεν ένιωσε άνετα με αυτό που συνέβη, λυπάμαι πολύ».

Η… περιοδεία συγγνώμης του Itsaragrisil ήρθε μετά από μια έντονη αντιπαράθεση με την εκπρόσωπο του Μεξικού στο Miss Universe, Φατίμα Μπος, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης πριν από τον διαγωνισμό την Τρίτη.

Η ανταλλαγή απόψεων διήρκεσε σχεδόν πέντε λεπτά, πριν ο Itsaragrisil αποκαλέσει την Μπος «χαζή».

«Εξακολουθώ να μιλάω σε όλους, γιατί εξακολουθείς να στέκεσαι όρθια για να μου μιλήσεις;», ρώτησε την Μπος.

«Επειδή έχω φωνή», απάντησε εκείνη. «Δεν με σέβεσαι ως γυναίκα».

Ο Ταϊλανδός επιχειρηματίας τελικά κάλεσε την ασφάλεια να βγάλει την Μπος από την αίθουσα, ενώ οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες του διαγωνισμού Μις Υφήλιος διαμαρτυρήθηκαν για την κίνηση αυτή.

Πολλές άλλες διαγωνιζόμενες αποχώρησαν από την εκδήλωση πριν τον διαγωνισμό σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Μπος.

«Καθίστε», είπε ο Itsaragrisil καθώς οι διαγωνιζόμενες έφευγαν από την αίθουσα. «Αν κάποια θέλει να συνεχίσει τον διαγωνισμό, ας καθίσει».

Ο πρόεδρος του Miss Universe, Raúl Rocha Cantú, καταδίκασε αργότερα τον Itsaragrisil και ανακοίνωσε ότι θα έστελνε κάποιον άλλο στην Ταϊλάνδη για να επιβλέπει τις υπόλοιπες εκδηλώσεις, αναφέρει η New York Post. Ο Cantú πρόσθεσε ότι ο Itsaragrisil «ταπείνωσε, πρόσβαλε και έδειξε έλλειψη σεβασμού, εκτός από τη σοβαρή κατάχρηση που έκανε καλώντας την ασφάλεια για να εκφοβίσει μια ανυπεράσπιστη γυναίκα, προσπαθώντας να την κάνει να σιωπήσει και να την αποκλείσει».

