Καλλιτεχνική επιμέλεια από τον Αλέξανδρο Χάχαλη στην παρουσίαση του βιβλίου της Ζαχαρούλας Παπαδάκη

Με τεράστια επιτυχία και πλήθος κόσµου πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου βιβλίου της συγγραφέως Ζαχαρούλας Παπαδάκη, µε τίτλο «Νικήτας ΗΡΩΣ και ΥΒΡΙΣ, στο Πάνθεον των Ηρώων», στο Πολεµικό Μουσείο.

Η εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώθηκε µε την καλλιτεχνική επιµέλεια του πατρινού συνθέτη Αλέξανδρου Χάχαλη, συγκέντρωσε πλήθος κόσµου και αποτέλεσε φόρο τιµής στον µεγάλο ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, Νικήτα Σταµατελόπουλο, γνωστότερο ως Νικήτα Σταµατέλο ή Νικήτα Ρήγα, για την πολύτιµη συµβολή του στην ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους.

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε χαιρετισµούς από διακεκριµένα πρόσωπα της πολιτικής και ακαδηµαϊκής σκηνής, όπως ο πρόεδρος του Πολεµικού Μουσείου Κωνσταντίνος Καραµεσίνης και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δηµήτριος Πτωχός. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσίαση των διακεκριµένων οµιλητών, όπως οι καθηγητές Ιωάννης Μάζης και Παναγιώτα Ι. Κριάρη, και η ιστορικός Νικολέτα Ζυγούρη, οι οποίοι ανέλυσαν την ιστορική διάσταση του ήρωα και το αποτύπωµά του στην ελληνική ιστοριογραφία.

Η βραδιά ενισχύθηκε από την καλλιτεχνική παρουσίαση µουσικών αποσπασµάτων του βιβλίου από τον Αλέξανδρο Χάχαλη και την ερµηνεία των µονωδών Μαρίτας Παπαρίζου, Μαρίας Ρουµάνη, Καλλιόπης Αναγνωστοπούλου και Αναστάσιου Θεοδωρακάκου, οι οποίοι µέσω της µουσικής συνέβαλαν στην έντονη συγκίνηση του κοινού. Οι αφηγήσεις από τον ηθοποιό Νίκο Βερλέκη και την ίδια τη συγγραφέα έδωσαν ζωή στις σελίδες του βιβλίου και µετέφεραν την ένταση της επαναστατικής εποχής.

Στο τέλος της εκδήλωσης, η συγγραφέας Ζαχαρούλα Παπαδάκη, εµφανώς συγκινηµένη, µοιράστηκε τα συναισθήµατα και τις σκέψεις της για την ιστορική σηµασία του Νικήτα Ρήγα και την ανάγκη για τη διατήρηση της µνήµης του, απευθύνοντας παράλληλα ένα κάλεσµα στη νέα γενιά να συνεχίσει τη διάδοση της ιστορίας και των ηρωικών επιτευγµάτων.

Η βραδιά έκλεισε µε µία σπάνια συλλογή ιστορικών κειµηλίων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ελληνοµνήµονες», η οποία έφερε το κοινό πιο κοντά στην ιστορία του Νικήτα Σταµατέλου και των Ελλήνων ηρώων της Επανάστασης.

