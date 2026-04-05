Καλλιθέα: Χειροπέδες σε 34χρονη καθηγήτρια και ανήλικο μαθητή για κατοχή ναρκωτικών

05 Απρ. 2026 11:17
Pelop News

Στη σύλληψη μιας 34χρονης εκπαιδευτικού που υπηρετεί σε Γυμνάσιο της Καλλιθέας, καθώς και ενός 17χρονου μαθητή του ίδιου σχολείου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν από άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ σε τοπικό πάρκο, όπου μετά από έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή τους ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Η επιχείρηση συνεχίστηκε με έρευνα στην κατοικία της 34χρονης καθηγήτριας από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν επιπλέον αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη.

Σε βάρος της εκπαιδευτικού και του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Την υπόθεση χειρίζεται το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

