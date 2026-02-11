Καλλιθέα: Καλύτερη εικόνα για το κοριτσάκι που ανασύρθηκε από το συντριβάνι – Θετικά νέα για δύο ακόμα παιδιά

Πρόκειται για το βρέφος 30 ημερών που νοσηλεύεται με λοίμωξη από RSV, το 2,5 ετών κοριτσάκι που είχε ανασυρθεί από συντριβάνι στην Καλλιθέα και το 6χρονο παιδί που εμφάνισε εγκεφαλίτιδα έπειτα από γρίπη.

11 Φεβ. 2026 17:56
Pelop News

Σημάδια αισθητής βελτίωσης παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας των τριών παιδιών που νοσηλεύονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των νοσοκομείων Παίδων, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.

Εκτός ΜΕΘ το βρέφος με RSV

Όπως ανέφερε ο κ. Γιαννάκος, το βρέφος με RSV παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και αναμένεται σήμερα ή αύριο να εξέλθει από τη ΜΕΘ, προκειμένου να συνεχίσει τη νοσηλεία του σε απλή παιδιατρική κλίνη.

Μάχη με τον χρόνο για το 2,5 ετών παιδί

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα νέα και για το κοριτσάκι που έπεσε στο συντριβάνι στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, το παιδί φαίνεται να κερδίζει τη μάχη για τη ζωή, με τους γιατρούς να εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, οι δυσκολίες είναι μεγάλες, δεδομένου ότι ο εγκέφαλος είχε μείνει για αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο.

Ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα το 6χρονο με εγκεφαλίτιδα

Θετική είναι η εξέλιξη και για το 6χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται επί ημέρες στη ΜΕΘ λόγω εγκεφαλίτιδας μετά από γρίπη, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, ανταποκρίνεται πλέον στα ερεθίσματα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ συνεχάρη το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων για την προσπάθεια και την αφοσίωσή τους στη φροντίδα των παιδιών.

