Καλό μήνα! Τα ζώδια σήμερα Τρίτη 01.11.2022

Τα Ζώδια σήμερα Τρίτη 01.11.2022: Οι ημερήσιες αστρολογικές προβλέψεις

Κριός

Καλό μήνα! Μια προσωπική σχέση ή συνεργασία μπορεί να βγάζει προβλήματα και «τεχνικές» δυσκολίες δημιουργώντας σου εκνευρισμό, ενώ ίσως αντιμετωπίσεις και πρακτικά θεματάκια με συσκευές, το Ίντερνετ κ.λπ.

Ταύρος

Καλό μήνα! Λίγη καλή θέληση και μερικές βαθιές αναπνοές για να ανταποκριθείς επάξια στα challenges της Τρίτης, που μπορεί να είναι και «απλά» ψυχολογικού χαρακτήρα, εκτός από επαγγελματικού.

Δίδυμοι

Καλό μήνα! «I want to get away, I want to get away, I want to find a way yeah, yeah» είναι το mood στο ξεκίνημα του μήνα, αφού μάλλον δεν σου ’φτάσε το τριημεράκι ης 28ης. Αν σε «παίρνει», μην το σκέφτεσαι καν!

Καρκίνος

Καλό μήνα! Συνειδητοποιήσεις αλλά και εξελίξεις που αφορούν τα οικονομικά μιας συνεργασίας αλλά και την actuall συνεργασία αυτή καθαυτή σε βάζουν στη διαδικασία να βρεις «τις πταίει» περισσότερο. Don’t.

Λέων

Καλό μήνα! Η αίσθηση ότι θέλεις λίγο τον «χώρο» σου μέσα σε μια προσωπική σχέση ή συνεργασία είναι έντονη σήμερα, ιδιαίτερα αν νιώθεις ότι τα όριά σου καταπατούνται constantly.

Παρθένος

Καλό μήνα! Η ανάγκη για περισσότερη φροντίδα της υγείας και της φυσικής σου κατάστασης αυτό τον μήνα είναι παρούσα στη σκέψη σου. Ας μην μείνεις όμως μόνο εκεί! Get started με όρεξη!

Ζυγός

Καλό μήνα! Όρια: εκεί που τελειώνεις εσύ και αρχίζουν οι άλλοι. Αυτό είναι το «food for thought» στο ξεκίνημα του μήνα, applicable ειδικά σε προσωπικές σχέσεις, σχέσεις με παιδιά, φίλους κ.λπ.

Σκορπιός

Καλό μήνα! Συναισθηματικά μπερδέματα και «ξεμπερδέματα» στο σπίτι και τα προσωπικά σου κλείνουν το «μάτι», θυμίζοντας σου ότι μάλλον δεν τα έχεις ρυθμίσει ακόμα ουσιαστικά.

Τοξότης

Καλό μήνα! Δώσε λίγη παραπάνω προσοχή σήμερα στο επικοινωνιακό κομμάτι αλλά και σε «προβληματάκια» που μπορεί να προκύψουν με το μεταφορικό σου μέσο, το ιντερνετ και τις συσκευές τεχνολογίας. Γκρρρ.

Αιγόκερως

Καλό μήνα! Τα οικονομικά άγχη είναι στο forefront του μυαλού σου με το «καλημέρα» του μήνα και αυτό μπορεί να αποδειχθεί και παραγωγικό, αν εστιάσεις στο να δεις τι λύσεις υπάρχουν.

Υδροχόος

Καλό μήνα! «Ζω για να δουλεύω ή δουλεύω για να ζω;» Ο μήνας σε βάζει στα «σκληρά» θέτοντας σου τέτοιου είδους ερωτήματα, που μπορεί αρχικά να βγάλουν και «καταθλιπτικές» αντιδράσεις. Ψυχραιμία.

Ιχθύες

Καλό μήνα! Με κόπωση και…υπνηλία λες «καλώς τον» στον Νοέμβρη, αφού δεν σου είναι ιδιαίτερα εύκολο να συγκεντρωθείς σε ό,τι άπτεται της δουλειάς και της καθημερινότητας σου.