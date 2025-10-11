«Καλό Παράδεισο μανούλα», βαρύ πένθος για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη

Βαρύ πένθος και απέραντη θλίψη για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών έκανε γνωστή την είδηση θανάτου με μία ανάρτηση στα social media. Σε αυτή, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέβασε και μία φωτογραφία που κάθονται αγκαλιά.

Όπως εξήγησε στη λεζάντα, η μητέρα του έδινε μάχη με τον καρκίνο.

«Καλό Παράδεισο μανούλα.. Έφυγες για τον ουρανό να ξεκουραστείς και να μας φροντίζεις από ψηλά. Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες μόνη σου με τόση υπομονή και δύναμη. Σε ευχαριστώ που μου δίδαξες να ζω χωρίς να σταματώ ποτέ την προσπάθεια. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες να έχω πίστη στο Θεό», έγραψε αρχικά.

«Δεν σε νίκησε ο καρκίνος, εσύ νίκησες γιατί δεν τον άφησες να σου στερήσει ότι αγαπούσες μέχρι την τελευταία ώρα. Ήσουν δυνατή και περήφανη.

Θα σε αγαπώ για πάντα», κατέληξε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε συνέντευξη που είχε δώσει, είχε μιλήσει για την μητέρα του, την οποία είχε αποκαλέσει ηρωίδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, προέρχεται από μονογονεϊκή οικογένεια καθώς τον πατέρα του τον έχει δει συνολικά 3 με 4 φορές στη ζωή του.



«Η μητέρα μου είναι μια ηρωίδα της ζωής. Θέλω να την ευχαριστήσω. Είναι δύσκολη η σχέση μας. Παρά τις πολιτικές μας διαφωνίες, είναι πολύ υποστηρικτική», είχε πει συγκεκριμένα σε συνέντευξη που είχε δώσει στην εκπομπή Buongiorno του MEGA.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



