«Καλό ταξίδι Γιωτούλα», συγκινεί ο Ανδρέας Νικολάου για τον χαμό της μητέρας του

Βαρύ το πένθος για τον πολιτευτή, πρώην δημοτικό σύμβουλο Ανδρέα Νικολάου γνωστό ορθοπεδικό και τον αδελφό του Δημήτρη πολιτικό μηχανικό, που έχασαν τη μητέρα τους Παναγιώτα.

«Καλό ταξίδι Γιωτούλα …Σε ευχαριστώ πολύ για όλα» ανέφερε σε post που ανέβασε στη σελίδα του στο Facebook ο Ανδρέας Νικολάου.

«Καλό δρόμο μάνα» ανέφερε σε δικό του post o Δημήτρης Νικολάου.

Η κηδεία της Παναγιώτας Νικολάου θα γίνει την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Αντίρριο.

