«Καλό ταξίδι μανούλα μου» συγκλονιστικός ο αποχαιρετισμός του Πάνου Κιάμου
Βαρύ το πένθος για τ0ν γνωστό τραγουδιστή
Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί ο Πάνος Κιάμος, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.
Ο τραγουδιστής δημοσίευσε μια λιτή ανάρτηση γράφοντας: «Καλό ταξίδι μανούλα μου».
Στο μήνυμά του, που ανέβασε ο γνωστός τραγουδιστής σημείωσε: «Αυτές τις στιγμές τα συναισθήματα δεν χωράνε σε λέξεις…», προσθέτοντας ένα απόσπασμα του Οδυσσέα Ελύτη: «Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου».
