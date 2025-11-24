«Καλό ταξίδι μανούλα μου» συγκλονιστικός ο αποχαιρετισμός του Πάνου Κιάμου

Βαρύ το πένθος για τ0ν γνωστό τραγουδιστή

24 Νοέ. 2025 22:23
Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί ο Πάνος Κιάμος, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε μια λιτή ανάρτηση γράφοντας: «Καλό ταξίδι μανούλα μου».

Στο μήνυμά του, που ανέβασε ο γνωστός τραγουδιστής σημείωσε: «Αυτές τις στιγμές τα συναισθήματα δεν χωράνε σε λέξεις…», προσθέτοντας ένα απόσπασμα του Οδυσσέα Ελύτη: «Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου».

