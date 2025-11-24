«Καλό ταξίδι μανούλα μου» συγκλονιστικός ο αποχαιρετισμός του Πάνου Κιάμου

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί ο Πάνος Κιάμος, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε μια λιτή ανάρτηση γράφοντας: «Καλό ταξίδι μανούλα μου».

Στο μήνυμά του, που ανέβασε ο γνωστός τραγουδιστής σημείωσε: «Αυτές τις στιγμές τα συναισθήματα δεν χωράνε σε λέξεις…», προσθέτοντας ένα απόσπασμα του Οδυσσέα Ελύτη: «Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι κάτι θα περισσέψει που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panos Kiamos (@panoskiamos_official)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



