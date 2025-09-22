Καλοπιάσματα από τον Πούτιν στον Τραμπ για τα πυρηνικά – Τι δήλωσε

Η Ρωσία είναι έτοιμη να τηρήσει τους περιορισμούς που προβλέπει η συνθήκη New START (για το πυρηνικό της οπλοστάσιο) για έναν επιπλέον χρόνο μετά τη λήξη της στις 5 Φεβρουαρίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πράξουν το ίδιο.

Αυτό ξεκαθάρισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν το μεσημέρι της Δευτέρας, στη διάρκεια συνεδρίασης του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, σε μια κίνηση καλής θέλησης προς τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η πλήρης απόρριψη της «κληρονομιάς» που έχει δημιουργήσει η συγκεκριμένη συνθήκη θα αποτελούσε λάθος, ενώ κατηγόρησε τη Δύση ότι με τις «καταστροφικές κινήσεις» της έχει υπονομεύσει τα θεμέλια του διαλόγου μεταξύ των πυρηνικών δυνάμεων.

Russian President Vladimir Putin proposes extending the conditions/terms of New START arms control treaty (with the US) for 1 year, even after the treaty expires next year.https://t.co/dlXdjNhWZi pic.twitter.com/bs4VOA9Hwt — Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 22, 2025



«Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να τηρεί τους περιορισμούς που προβλέπονται από τη συνθήκη New START για έναν χρόνο μετά τις 5 Φεβρουαρίου 2026. Ωστόσο, τα βήματα συμμόρφωσης θα έχουν ισχύ μόνο εφόσον και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταποκριθούν αναλόγως και δεν θα λάβουν μέτρα που υπονομεύουν ή παραβιάζουν την υπάρχουσα ισορροπία των δυνατοτήτων αποτροπής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, η παγκόσμια στρατηγική σταθερότητα συνεχίζει να επιδεινώνεται, την ώρα που το σύστημα ελέγχου των εξοπλισμών στις σχέσεις ΗΠΑ–Ρωσίας έχει καταρρεύσει. «Η Ρωσία έχει επανειλημμένα τονίσει τον κίνδυνο από την αποδόμηση του συστήματος ελέγχου των εξοπλισμών, αλλά οι ιδέες μας για τη στρατηγική ασφάλεια δεν έχουν λάβει σαφή ανταπόκριση», σημείωσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του δεν ενδιαφέρεται να τροφοδοτήσει μια νέα κούρσα εξοπλισμών, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη πολιτικής και διπλωματικής επίλυσης των θεμάτων. Παράλληλα, επισήμανε ότι τα σχέδια ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της Ρωσίας καταρτίζονται με βάση τις διεθνείς εξελίξεις και εφαρμόζονται πλήρως και έγκαιρα.

«Θέλω να τονίσω, και κανείς δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό, ότι η Ρωσία είναι σε θέση να απαντήσει σε κάθε υφιστάμενη ή αναδυόμενη απειλή», δήλωσε ο Πούτιν, προειδοποιώντας για τις συνέπειες που έχει η προσπάθεια της Δύσης να αποκτήσει στρατηγική υπεροχή.

Η Συνθήκη New START (New Strategic Arms Reduction Treaty) η οποία περιορίζει των αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία μπορούν να αναπτύξουν, καθώς και την ανάπτυξη πυραύλων σε ξηρά, σε υποβρύχια και βομβαρδιστικά που μπορούν να τους μεταφέρουν, θα εκπνεύσει στις 5 Φεβρουαρίου του 2026. Η Νέα START είχε τεθεί σε ισχύ το 2011 και παρατάθηκε το 2021 για άλλα πέντε χρόνια.

