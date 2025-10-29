Καλπάκι Ιωαννίνων: Στα χνάρια του 1940

Σήμερα, στην ανατολική είσοδο του χωριού λειτουργεί το Στρατιωτικό Μουσείο που είναι αφιερωμένο στις πρώτες δύο εβδομάδες του ελληνοϊταλικού πολέμου και όσων έλαβαν μέρος στα γύρω υψώματα.

Καλπάκι Ιωαννίνων: Στα χνάρια του 1940
29 Οκτ. 2025 11:33
Pelop News

Η σημερινή μας επιλογή ταιριάζει στο κλίμα των ημερών, καθώς πρόκειται για το Καλπάκι Ιωαννίνων που έπαιξε σημαντικό ρόλο στον ελληνοϊταλικό πόλεμο. Κυριολεκτικά χωριό «σταυροδρόμι» το ακριτικό Καλπάκι, 38 χλμ. ΒΔτων Ιωαννίνων, αφού εκεί σμίγουν οι δρόμοι που έρχονται από τα ελληνοαλβανικά σύνορα και την Κακαβία (27 χλμ.) αλλά και τη γραφική Κόνιτσα (30 χλμ).

Αποτελεί έδρα του Δήμου Πωγωνίου, που αριθμεί συνολικά 51 οικισμούς, με μεγαλύτερο το Κεφαλόβρυσο.
Στο Καλπάκι και στα γύρω υψώματα, το «ΟΧΙ» μετουσιώθηκε στη πρώτη μεγάλη νίκη του πολέμου, που έκρινε καθοριστικά τη συνέχεια. Παραμονές της ιταλικής επίθεσης η 8η Μεραρχία Ηπείρου, με επικεφαλής τον υποστράτηγο Χαράλαμπο Κατσιμήτρο, οργάνωσε ισχυρή άμυνα στα θρυλικά υψώματα Γκραμπάλα, Ασόνισσα, Βελλάς και Γρεμισιών γύρω από το Καλπάκι. Σε κάποια από αυτά, διασώζονται έως τις μέρες μας τμήματα εκείνων των οχυρώσεων που σκάφτηκαν στην πέτρα και στο χώμα.

Αν και υπήρχαν αντίθετες διαταγές και απόψεις στο Γενικό Επιτελείο για την αντιμετώπιση των Ιταλών, ζητώντας άμυνα στην περιοχή των Τζουμέρκων, ο Κατσιμήτρος πήρε το ρίσκο να κρατήσει επιτυχώς τη γραμμή άμυνας Ελαίας -Καλαμά, καθηλώνοντάς στο Καλπάκι τις ισχυρότερες -σε άρματα μάχης και αεροπορική υποστήριξη- εχθρικές δυνάμεις που στόχο είχαν να προωθηθούν στην ενδοχώρα.

Σήμερα, στην ανατολική είσοδο του χωριού λειτουργεί το Στρατιωτικό Μουσείο που είναι αφιερωμένο στις πρώτες δύο εβδομάδες του ελληνοϊταλικού πολέμου και όσων έλαβαν μέρος στα γύρω υψώματα. Αν και μικρό σε μέγεθος, τα εκθέματα του μουσείου θα σας ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο. Θα δείτε ενδυμασίες και προσωπικά αντικείμενα ηρώων Ελλήνων αξιωματικών και στρατιωτών, ελληνικά και ιταλικά τυφέκια -όπλα και πολυβόλα εποχής, τη μηχανή του αεροπλάνου του υποσμηναγού Ιωάννη Σακελλαρίου -που κατέπεσε εκδιώκοντας εχθρικά αεροσκάφη, ελληνικά και ιταλικά μετάλλια και άλλα ενδιαφέροντα εκθέματα.

Στους χώρους του μουσείου, που διαχειρίζεται το ΓΕΣ, θα σας ξεναγήσουν στρατιώτες – ξεναγοί της τοπικής μονάδας, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την προβολή σχετικού ιστορικού ντοκιμαντέρ, με ταυτόχρονη γραφική και ηχητική αναπαράσταση των επιχειρήσεων στο Καλπάκι.

Ακριβώς απέναντι από το Μουσείο, δεσπόζουν οι «πρωταγωνιστές» του έπους του 1940-1941. Οι προτομές του βασιλέως Γεωργίου, του Ιωάννη Μεταξά και του Αρχιστράτηγου Αλέξανδρου Παπάγου.

Ακολουθώντας τον δρόμο δεξιά, θα δείτε το μνημείο προς τιμήν των στρατιωτών του περιβόητου «Πειθαρχικού Ουλαμού Καλπακίου», που λειτούργησε προπολεμικά στο σημείο για τους … «απείθαρχους» -τοποθετήθηκε με πρωτοβουλία της ΚΝΕ, αλλά και μία από τις αντιαρματικές τάφρους που είχαν κατασκευαστεί προπολεμικά, για να εμποδίσουν την προώθηση εχθρικών αρμάτων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:09 Η Θύελλα Πατρών υποδέχεται τον Ατσαλένιο
12:07 Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Top 3 προορισμοί: Πράγα, Βιέννη, Βουδαπέστη
12:07 Στο «κόκκινο» ο Μόρνος: Στο χαμηλότερο επίπεδο 15ετίας τα αποθέματα νερού – Σχέδιο έκτακτης ανάγκης εξετάζει η κυβέρνηση
12:05 Αντώνης Κουνάβης: Απολογισμός τετραετίας και νέα πορεία για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
12:00 Αγρίνιο: Έπαιζε μουσική στη διαπασών και διέδιδε ψευδείς ειδήσεις εις βάρος αστυνομικού – Συνελήφθη καταστηματάρχης
12:00 Παλαιό Κτίριο Λιμένα: Τελειώνει το σίριαλ της κατεδάφισης – Σημαντικές αποφάσεις στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
11:56 Ρούλα Πισπιρίγκου: Νοσεί από ερυθηματώδη λύκο – «Έχει χάσει 30 κιλά και πονάει αφόρητα»
11:53 Πάτρα: Καταγγελίες κατοίκων έστειλαν άνδρα στο αυτόφωρο για διατάραξη κοινής ησυχίας
11:53 Ποιες σκέψεις κάνει το Υπουργείο για να μην χαθούν χρήματα από Ευρωπαϊκούς πόρους
11:50 Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι διάσημες Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου για συντήρηση – Φθορές από καιρό και επισκέπτες
11:47 Αγρίνιο: Τρεις νεαροί βανδάλισαν κάδους και ζαρντινιέρες του Δήμου
11:44 Η Καραβάτου παραμένει στον ΑΝΤΙ-1, η ανακοίνωση του σταθμού
11:39 Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
11:35 Πάτρα: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε μηχανάκι με παραποιημένο κινητήρα
11:33 Καλπάκι Ιωαννίνων: Στα χνάρια του 1940
11:31 Πάτρα: 17χρονος συνελήφθη με κάνναβη και αυτοσχέδιο τσιγάρο
11:27 Διδυμότειχο: Παριστάνοντας τον γιατρό, του απέσπασαν 12.000 ευρώ για δήθεν νοσηλεία συγγενή
11:21 Πάτρα: 17χρονη στο νοσοκομείο ύστερα από χρήση κοκαΐνης – Συνελήφθη από τη Δίωξη
11:19 Ανατροπή νταλίκας στη Βάρη: Κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο – Σώος ο οδηγός ΒΙΝΤΕΟ
11:19 Ξεκινά το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Χάντμπολ Ανδρών και ρίχνεται στη μάχη η Ακαδημία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ