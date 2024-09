Κάμαλα Χάρις: Στο στόχαστρο ρωσικής προπαγάνδας

Οι ρωσικές προσπάθειες προπαγάνδας στις αμερικανικές εκλογές στράφηκαν στο να σπιλώσουν την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις με επεξεργασμένα και παραπλανητικά βίντεο, δείχνει έρευνα της Microsoft, που επικαλείται το Bloomberg.

Στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου, δύο ρωσικές ομάδες άρχισαν να δημοσιεύουν βίντεο που προωθούσαν θεωρίες συνωμοσίας για την υποψήφια για την προεδρία των Δημοκρατικών, όπως, μεταξύ άλλων, ενός ψευδούς ισχυρισμού ότι η Χάρις ενεπλάκη σε τροχαίο με εγκατάλειψη του θύματος, αναφέρει η έκθεση της Microsoft. Μάλιστα, ένα από τα βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές, σημείωσαν οι ερευνητές.

Σύμφωνα με το newsbeast, η Microsoft εντόπισε δύο Ρώσους ηθοποιούς, με τις ονομασίες Storm-1516 και Storm-1679, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία deepfake ή παραπλανητικών βίντεο που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.

Ο Clint Watts, γενικός διευθυντής του Κέντρου Ανάλυσης Απειλών της Microsoft, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι οι επιχειρήσεις επιρροής της Ρωσίας αρχικά δυσκολεύτηκαν να διαχειριστούν την έξοδο του Μπάιντεν από την κούρσα, προτού στραφούν κατά της Χάρις και του υποψήφιό της, Τιμ Βαλζ.

Η ρωσική κυβέρνηση αρνείται εδώ και καιρό τις κατηγορίες για ανάμιξη στις αμερικανικές εκλογές.

Russian efforts to influence the US election shifted to smearing Vice President Kamala Harris after President Joe Biden ended his campaign to return to the White House, Microsoft says https://t.co/cG25WV1Hz2

— Bloomberg (@business) September 17, 2024