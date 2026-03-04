Καματερό: Συνελήφθη 53χρονος για υλικό παιδικής πορνογραφίας και κρυφές κάμερες σε γυναικείες τουαλέτες

Στη σύλληψη ενός 53χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων στο Καματερό, ύστερα από καταγγελία για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος κατείχε, μεταξύ άλλων, κρυφές κάμερες και βιντεοληπτικό υλικό από γυναικείες τουαλέτες που είχε καταγραφεί χωρίς τη γνώση των θυμάτων.

Καματερό: Συνελήφθη 53χρονος για υλικό παιδικής πορνογραφίας και κρυφές κάμερες σε γυναικείες τουαλέτες
04 Μαρ. 2026 12:06
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 53χρονου άνδρα στο Καματερό προχώρησαν πριν από λίγες ημέρες στελέχη του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις που σχετίζονται με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που έφθασε στις Αρχές και σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος φερόταν να κατέχει αρχεία παιδικής πορνογραφίας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία της καταγγελίας επιβεβαιώνονται, ενώ προέκυψαν και επιπλέον ευρήματα που ενίσχυσαν το κατηγορητήριο.

Βιντεοληπτικό υλικό από γυναικείες τουαλέτες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 53χρονος φέρεται να είχε στην κατοχή του και μεγάλο αριθμό αρχείων βίντεο, στα οποία καταγράφονταν σκηνές από γυναικείες τουαλέτες.

Το υλικό, σύμφωνα με τις αρχές, είχε καταγραφεί χωρίς να το γνωρίζουν οι γυναίκες που χρησιμοποιούσαν τους χώρους.

Όπλα, κάμερες και ψηφιακά πειστήρια

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του κατηγορούμενου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

  • ένα μαχαίρι
  • ένα πυροβόλο όπλο τσέπης διαμετρήματος 0,22 cal
  • 50 φυσίγγια διαμετρήματος 9×19
  • ένα σπρέι πιπεριού
  • πέντε ψηφιακές κρυφές κάμερες παρακολούθησης
  • ψηφιακά πειστήρια που περιείχαν υλικό παιδικής πορνογραφίας
  • καθώς και μεγάλο αριθμό αρχείων βίντεο από γυναικείες τουαλέτες.

Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές, ενώ τα ψηφιακά ευρήματα εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της δράσης του κατηγορουμένου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:13 Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Βεζένκοφ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
14:13 Δένδιας για την απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου»
14:00 Δωρεάν επικοινωνία για Έλληνες στον Κόλπο: Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
14:00 Τουρκία: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στη χώρα
13:57 Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα
13:49 Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο αποδήμων: Ανοίγει παράθυρο αλλαγών για ευρύτερη συναίνεση
13:40 Φάμελλος κατά κυβέρνησης για τη στάση στη Μέση Ανατολή: Ζητά σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
13:34 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος μετά την επίθεση σε συμμαθητή – Προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό
13:28 Δυτική Αχαΐα: Δήμος και ξενοδόχοι σε κοινή γραμμή για τουρισμό και υποδομές
13:25 ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο – Ακριβότερα κρέας και φρούτα
13:21 Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιπαράθεση με Κουτσούμπα και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ για την Κύπρο
13:16 Σρι Λάνκα: Ανασύρθηκαν σοροί από την ιρανική φρεγάτα – Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
13:15 Τέλος στην αγωνία για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πότε γίνονται οι αιτήσεις
13:12 Ραγκούσης – Μαντζουράνης: «Κόκκινη γραμμή» η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο
13:09 Ζεφύρι: Εντοπίστηκε τηλεφωνικό κέντρο απάτης – Έξι συλλήψεις και λεία πάνω από 300.000 ευρώ
13:06 Αυτά τα ζώδια θα έχουν την καλύτερη χρονιά μετά το 2020
13:01 O Ανδρουλάκης ζητά προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές
13:00 Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τα καύσιμα – Αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο και στην Πάτρα
12:56 Αγρίνιο: Νέα κακουργηματική δίωξη στη νταντά για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 4χρονου
12:55 Καμένα Βούρλα: η λουτρόπουλη της Ελλάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ