Καματερό: Συνελήφθη 53χρονος για υλικό παιδικής πορνογραφίας και κρυφές κάμερες σε γυναικείες τουαλέτες

Στη σύλληψη ενός 53χρονου άνδρα στο Καματερό προχώρησαν πριν από λίγες ημέρες στελέχη του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις που σχετίζονται με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που έφθασε στις Αρχές και σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος φερόταν να κατέχει αρχεία παιδικής πορνογραφίας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία της καταγγελίας επιβεβαιώνονται, ενώ προέκυψαν και επιπλέον ευρήματα που ενίσχυσαν το κατηγορητήριο.

Βιντεοληπτικό υλικό από γυναικείες τουαλέτες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 53χρονος φέρεται να είχε στην κατοχή του και μεγάλο αριθμό αρχείων βίντεο, στα οποία καταγράφονταν σκηνές από γυναικείες τουαλέτες.

Το υλικό, σύμφωνα με τις αρχές, είχε καταγραφεί χωρίς να το γνωρίζουν οι γυναίκες που χρησιμοποιούσαν τους χώρους.

Όπλα, κάμερες και ψηφιακά πειστήρια

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του κατηγορούμενου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

ένα μαχαίρι

ένα πυροβόλο όπλο τσέπης διαμετρήματος 0,22 cal

50 φυσίγγια διαμετρήματος 9×19

ένα σπρέι πιπεριού

πέντε ψηφιακές κρυφές κάμερες παρακολούθησης

ψηφιακά πειστήρια που περιείχαν υλικό παιδικής πορνογραφίας

καθώς και μεγάλο αριθμό αρχείων βίντεο από γυναικείες τουαλέτες.

Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές, ενώ τα ψηφιακά ευρήματα εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της δράσης του κατηγορουμένου.

