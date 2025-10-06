Καμένα Βούρλα: Πυροβόλησαν σκύλο με 70 σκάγια – Οργή στην τοπική κοινωνία

Ένα αποτρόπαιο περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε στα Καμένα Βούρλα, προκαλώντας οργή και αποτροπιασμό στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, άγνωστοι πυροβόλησαν σκύλο έξω από κατοικία, αφήνοντάς τον βαριά τραυματισμένο. Το ζώο εντοπίστηκε αιμόφυρτο από τους ιδιοκτήτες του, οι οποίοι το μετέφεραν άμεσα σε κτηνιατρική κλινική και υπέβαλαν καταγγελία στην Αστυνομία και στον Εισαγγελέα.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι οι πυροβολισμοί πιθανότατα προήλθαν από κυνηγετικό όπλο, ενώ η επίθεση φαίνεται να έγινε με πρόθεση. Ο κτηνίατρος που ανέλαβε τη φροντίδα του ζώου διαπίστωσε ότι στο σώμα του υπήρχαν δεκάδες σκάγια – υπολογίζονται από 60 έως 70 – εκ των οποίων αρκετά δεν κατέστη δυνατό να αφαιρεθούν λόγω του μεγάλου αριθμού και της διασποράς τους.

Το ζώο νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, δεχόμενο συνεχή φροντίδα, ενώ οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση για να εντοπίσουν τον δράστη. Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εγκλημάτων εις βάρος ζώων που έχουν προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή και επαναφέρουν τη συζήτηση για αυστηρότερες ποινές και πραγματική εφαρμογή του νόμου.

