Κάμερες «μπέρδεψαν» τους οδηγούς στην Πάτρα – Τι ισχύει

Την περασμένη εβδομάδα κυριάρχησε στην επικαιρότητα η είδηση για τη λειτουργία των νέων καμερών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες ελέγχουν την κυκλοφορία, εντοπίζουν παραβάσεις οδηγών και στο επόμενο διάστημα θα αποστέλλουν αυτόματα κλήσεις στους παραβάτες. Η εξέλιξη προκάλεσε έντονο δημόσιο διάλογο, καθώς συνδέεται άμεσα με την οδική ασφάλεια αλλά και με ζητήματα ελέγχου της καθημερινής οδηγικής συμπεριφοράς.

Στην Πάτρα, πάντως, τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκε ένα ιδιαίτερο φαινόμενο. Κάμερες που έχουν τοποθετηθεί πάνω από φωτεινούς σηματοδότες σε κομβικά σημεία της πόλης δημιούργησαν την εντύπωση σε πολλούς οδηγούς ότι το σύστημα των «έξυπνων» καμερών της Αθήνας έκανε την εμφάνισή του και στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο: αρκετοί οδηγοί εμφανίστηκαν πιο προσεκτικοί, άφησαν στην άκρη το κινητό τηλέφωνο και γενικότερα συμμορφώθηκαν με βασικούς κανόνες οδικής συμπεριφοράς, υπό τον φόβο της καταγραφής παράβασης.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οι συγκεκριμένες κάμερες δεν συνδέονται με την αυτόματη επιβολή προστίμων, αλλά αποτελούν μέρος ενός μεγάλου και φιλόδοξου έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τις λεγόμενες «έξυπνες» διαβάσεις πεζών, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 18 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο που στοχεύει πρωτίστως στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στη βελτίωση της κυκλοφορίας, ειδικά σε σημεία με αυξημένο φόρτο.

Το έργο δεν περιορίζεται μόνο στην τοποθέτηση αισθητήρων και καμερών. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο οδόστρωμα και στα πεζοδρόμια, ειδική οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, φωτισμό υψηλής ορατότητας με επιφάνειες και πινακίδες LED, αντιολισθηρά υλικά και νέες διαγραμμίσεις, με στόχο οι διαβάσεις να γίνουν πιο ασφαλείς και ευδιάκριτες τόσο για τους πεζούς όσο και για τους οδηγούς.

Κομβικό στοιχείο του συστήματος είναι η απευθείας διασύνδεσή του με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης (100). Η εικόνα μεταφέρεται σε πραγματικό χρόνο στους αξιωματικούς βάρδιας της ΕΛΑΣ, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περιπτώσεις κυκλοφοριακής συμφόρησης ή έκτακτων περιστατικών. Παράλληλα, το οπτικό υλικό που συλλέγεται μπορεί να αξιοποιηθεί στη διερεύνηση τροχαίων ατυχημάτων, παρέχοντας αντικειμενικά στοιχεία και διευκολύνοντας το έργο της Τροχαίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας αναμένεται να λειτουργήσουν περίπου 50 κάμερες. Ο αριθμός αυτός δεν θεωρείται οριστικός, καθώς υπάρχει πρόβλεψη για επέκταση του δικτύου, ώστε να καλυφθούν σταδιακά όλοι οι κρίσιμοι οδικοί άξονες της πόλης. Σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τα συστήματα εγκαθίστανται σε 344 διαβάσεις και 93 κόμβους.

Στην Πάτρα, οι παρεμβάσεις αφορούν δεκάδες σημεία στο κέντρο και στις συνοικίες, από τις οδούς Κορίνθου, Γούναρη και Μαιζώνος, μέχρι μεγάλους οδικούς άξονες όπως η Πατρών – Πύργου, η Πατρών – Αθηνών, η Ακτή Δυμαίων και η Πανεπιστημίου. Η γεωγραφική διασπορά των σημείων καταδεικνύει τη στόχευση του έργου σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία και υψηλό δείκτη επικινδυνότητας.

Σε κάθε διάβαση εγκαθίσταται αισθητήρας προηγμένης τεχνολογίας, ικανός να ανιχνεύει και να ταξινομεί οχήματα, μοτοσικλέτες και βαρέα οχήματα, να καταγράφει ταχύτητα, πορεία και μήκος ουράς, ακόμα και σε νυχτερινές ή δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι κάμερες είναι Full HD, ανθεκτικές σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και πλήρως πιστοποιημένες.

Τα δεδομένα συγκεντρώνονται σε cloud-based λογισμικό διαχείρισης, όπου αναλύονται και παρουσιάζονται σε πολλαπλές μορφές. Στόχος είναι η καλύτερη κατανόηση των κυκλοφοριακών συνθηκών, η αποτροπή της συμφόρησης και, τελικά, η ουσιαστική αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στην Πάτρα και συνολικά στη Δυτική Ελλάδα.

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ειδικότερα, τα συστήματα μπαίνουν σε 344 διαβάσεις 93 κόμβων της Δυτικής Ελλάδας. Στην Πάτρα είναι τα εξής σημεία:

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – ΜΑΙΖΩΝΟΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΠΑΤΡΕΩΣ – ΚΑΝΑΚΑΡΗ

Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ – ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ

Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ – ΜΑΙΖΩΝΟΣ

Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ – ΚΑΝΑΚΑΡΗ

Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ – Ι.ΒΛΑΧΟΥ

MAIZΩNOΣ – ΑΡΑΤΟΥ

ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ – ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ – ΜΑΙΖΩΝΟΣ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ – ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ – ΔΑΜΩΝΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ – Β. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΟΛΩΜΟΥ – ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΠΑΤΡΩΝ/ΠΥΡΓΟΥ – Β. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΑΤΡΩΝ/ΠΥΡΓΟΥ – ΛΕΥΚΑΣ

ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ – ΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ

ΕΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ – 5 ΠΗΓΑΔΙΩΝ

ΕΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ – ΦΑΒΙΕΡΟΥ

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ – ΦΑΒΙΕΡΟΥ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ – ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΤΡΩΝ/ΠΥΡΓΟΥ – ΑΝΘΕΙΑΣ

ΕΟ ΠΑΤΡΩΝ/ΑΘΗΝΩΝ – ΑΡΕΘΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΖΑΒΛΑΝΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΑΡΕΘΑ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΛΑΓΚΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΑΤΣΙΚΑ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΑΥΛΩΝΟΣ

ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ – ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ – ΟΘΩΝΟΣ – ΑΜΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ – ΑΡΑΤΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΓΚΟΤΣΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ-ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ – ΠΛ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΝΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ – ΧΑΝΙΩΝ

ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ –ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ (ASR)

ΕΛΛΗΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ-ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ-ΑΡΑΤΟΥ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ-ΛΟΝΤΟΥ

ΣΜΥΡΝΗΣ-ΙΩΝΙΑΣ

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ- ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ – ΣΟΛΩΜΟΥ

ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ-ΦΛΕΜΙΝΓΚ

ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ-ΡΙΤΣΟΥ

ΓΛΑΥΚΟΥ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΓΛΑΥΚΟΥ-ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΣΟΛΩΜΟΥ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΔΠ – ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ Ν. ΛΙΜΕΝΑ-ΠΑΤΡΑΪΚΗ

ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ-ΠΕΛΟΠΟΣ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΚΟΥΡΑ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΑΡΧ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ -ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ – Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

