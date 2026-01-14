Καμία δήλωση μετά τη συνάντηση της αντιπροσωπείας Δανίας-Γροιλανδίας με Βανς και Ρούμπιο

Αντιπροσωπεία της Δανίας και της Γροιλανδίας έγινε δεκτή σήμερα στον Λευκό Οίκο, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο αυτού του μεγάλου νησιού της Αρκτικής.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η Γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότζφελντ αποχώρησαν από τον Λευκό Οίκο λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, τοπική ώρα (19.00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με έναν φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου. Είχαν φτάσει μιάμιση ώρα νωρίτερα, για συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Δεν υπήρξε καμία επίσημη ανακοίνωση από τη μία ή την άλλη πλευρά μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης.

Ο Τραμπ δεν συμμετείχε στις συνομιλίες, όμως πριν από την έναρξη της συνάντηση έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social: οι ΗΠΑ «χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας, είναι ζωτικής σημασίας για τον Χρυσό Θόλο που κατασκευάζουμε».

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ συνέδεσε την κατοχή του αυτόνομου δανικού εδάφους με το κολοσσιαίο αμερικανικό σχέδιο αντιπυραυλικής ασπίδας.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ο Λευκός Οίκος ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ ένα σκίτσο, με τη λεζάντα: «Από πού, Γροιλανδέ;». Στο σκίτσο εικονίζονται δύο έλκηθρα που τα σέρνουν σκύλοι και δύο πιθανοί προορισμοί τους: η Αμερική, που συμβολίζεται από τον Λευκό Οίκο κάτω από τον καταγάλανο ουρανό και η Κίνα με τη Ρωσία, που εκπροσωπούνται από το Σινικό Τείχος και την Κόκκινη Πλατεία, στο σκοτάδι.

«Απίθανη» μια αμερικανική επίθεση στη Γροιλανδία, εκτιμά ο Δανός υπουργός Άμυνας

Μια αμερικανική επίθεση στη Γροιλανδία, την οποία ορέγεται ο Ντόναλντ Τραμπ και όπου η Δανία ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία της, είναι «απίθανη», εκτίμησε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της Δανίας Τρολς Λουντ Πούλσεν.

«Είναι μια πολύ υποθετική ερώτηση. Θεωρώ ότι είναι απίθανο μια χώρα του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ», είπε ο υπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Σουηδία και Νορβηγία στέλνουν στη Γροιλανδία στρατιωτικό προσωπικό

Η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει «από σήμερα» στρατιωτικές δυνάμεις στο πλαίσιο ασκήσεων στη Γροιλανδία, κάτι που μεταφράζεται σε αυξημένη στρατιωτική παρουσία «σε αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων και των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ».

Η Σουηδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν ότι στέλνουν αξιωματικούς στη Γροιλανδία, κατόπιν αιτήματος της Δανίας.

«Πολλοί εταίροι και σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ θα μεταβούν στη Γροιλανδία, είτε απόψε, είτε τις επόμενες ημέρες», διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας, αναφέροντας ότι επαφίεται σε κάθε χώρα να ανακοινώσει τι θα πράξει.

