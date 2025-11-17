«Καμία εμπλοκή – καμία απόδειξη»: Ο δικηγόρος της 37χρονης αθλήτριας αντεπιτίθεται για τις τηλεφωνικές απάτες

«Η εντολέας μου δεν έχει καμία σχέση με την εγκληματική οργάνωση για την οποία συνελήφθη και βρίσκεται σε εξαιρετικά άσχημη ψυχολογική κατάσταση», ανέφερε ο δικηγόρος της 37χρονης αθλήτριας, Όθωνας Δημοσθένους, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha. Η υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, αφορά εκτεταμένο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών με θύματα σε όλη τη χώρα.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της 37χρονης αθλήτριας, Όθωνας Δημοσθένους, δήλωσε πεπεισμένος για την αθωότητά της, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να τη συνδέουν με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως ανέφερε, η γυναίκα συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη και παραμένει σε κακή ψυχολογική κατάσταση, καθώς είναι μητέρα ενός παιδιού κάτω των πέντε ετών, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται με τη γιαγιά του.

«Η πελάτισσά μου δεν έχει καμία σχέση με την εγκληματική οργάνωση και καμία σχέση με όσα παρουσιάζονται τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε ο κ. Δημοσθένους, υποστηρίζοντας ότι η δικογραφία περιλαμβάνει μόνο μία τηλεφωνική συνομιλία καθημερινότητας μεταξύ της ίδιας και του αδελφού της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνομιλία αυτή δεν αποδεικνύει εμπλοκή στην υπόθεση, καθώς αφορά προσωπικές και οικογενειακές συζητήσεις. «Με τον αδελφό της έμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ίδιο σπίτι. Όποιος διαβάσει το σύνολο της δικογραφίας, που αριθμεί περίπου 30.000 σελίδες, θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες που να συνδέουν την εντολέα μου με την υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο συνήγορος προσέθεσε ότι υπάρχουν ήδη στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αντικρούουν τα ευρήματα του διαβιβαστικού της αστυνομίας. «Έχουμε στα χέρια μας αποδείξεις ότι τα χρήματα που φέρονται να κατευθύνθηκαν στους λογαριασμούς της πελάτισσάς μου δεν επαληθεύονται», σημείωσε.

Η υπεράσπιση αναμένει την πλήρη αξιολόγηση του υλικού της δικογραφίας, ενώ η 37χρονη αναμένεται να απολογηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες για τη φερόμενη εμπλοκή της στην υπόθεση των τηλεφωνικών απατών.





