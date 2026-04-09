Καναδάς: Με συνοδεία 4 οχημάτων η μεταφορά σοκολάτας από γνωστή εταιρεία

Μπορεί η εταιρεία KitKat να έχασε τόνους σοκολάτας όταν εκλάπη έμφορτο ένα από τα φορτηγά της, αλλά η εταιρεία έχει φροντίσει να χρησιμοποιήσει στο έπακρο επικοινωνιακά τη ληστεία.

Υπενθυμίζεται πως η Kit Kat, της Nestlé, ανακοίνωσε ότι ένα από τα φορτηγά με 413.793 σοκολάτες KitKat περιορισμένης έκδοσης Formula 1 κλάπηκε ενώ μετέφερε σοκολάτες από εργοστάσιο στην κεντρική Ιταλία προς την Πολωνία. Το φορτίο όπως και το φορτηγό παραμένουν άφαντα.

Εκμεταλλευόμενη την είδηση η KitKat Καναδά έβαλε ένα από τα φορτηγά της να περιφέρεται στους δρόμους του Τορόντο συνοδεία αστυνομίας.

Η εταιρεία δημοσίευσε σχετικά βίντεο στο Instagram με τη φράση: «Παίρνουμε τη σοκολάτα πολύ σοβαρά εδώ».

Η εταιρεία επέλεξε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με δημιουργικό τρόπο, δημοσιεύοντας σατιρικές ανακοινώσεις, μια συμβολική αγγελία για πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας και έναν διαδικτυακό «Stolen KitKat Tracker».

Η ασυνήθιστη λεία και η κινηματογραφική ληστεία ήταν αρκετά ώστε η είδηση να γίνει viral και να σχολιαστεί ποικιλοτρόπως στα social media.

