Καναδάς: Συναγερμός μετά από πυροβολισμούς στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο

Ένα νέο περιστατικό ασφαλείας με στόχο αμερικανική διπλωματική αποστολή προκαλεί ανησυχία, ενώ οι αρχές αναζητούν απαντήσεις.

10 Μαρ. 2026 16:57
Pelop News

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης 10 Μαρτίου στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο, με την καναδική αστυνομία να ανακοινώνει ότι εντοπίστηκαν ίχνη από εκπυρσοκρότηση πυροβόλου όπλου, χωρίς πάντως να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Τορόντο, οι δυνάμεις ασφαλείας κινητοποιήθηκαν έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς περίπου στις 5:29 το πρωί τοπική ώρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για ύποπτο, ενώ οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει κάποιο πιθανό κίνητρο, ενώ ούτε το αμερικανικό προξενείο ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχαν σχολιάσει άμεσα το περιστατικό στις πρώτες ώρες μετά την επίθεση.

Το περιστατικό έρχεται λίγα εικοσιτετράωρα μετά από έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στην είσοδο της αμερικανικής πρεσβείας στο Όσλο, υπόθεση που επίσης ερευνάται από τις αρχές. Παράλληλα, το Associated Press σημειώνει ότι στην περιοχή του Τορόντο είχαν προηγηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο και άλλα επεισόδια με πυροβολισμούς κατά συναγωγών, γεγονός που εντείνει το κλίμα ανησυχίας, χωρίς προς το παρόν να έχει τεκμηριωθεί σύνδεση ανάμεσα στα περιστατικά.

