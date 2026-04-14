«Κάναμε κοκαΐνη»! Νέα στοιχεία στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά

Ο 23χρονος φέρεται να προσπάθησε να τα ρίξει όλα στους άλλους δύο συλληφθέντες υποστηρίζοντας ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών σε σπίτι. Η κατάθεσή του βρίσκεται σε εξέλιξη

«Κάναμε κοκαΐνη»! Νέα στοιχεία στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά
14 Απρ. 2026 20:59
Pelop News

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς. Συγκεκριμένα ο 23χρονος που συνελήφθη για την εμπλοκή του στην υπόθεση φέρεται να υποστήριξε ότι η παρέα τους έκανε χρήση κοκαΐνης σε σπίτι.

Πρόκειται για το τρίτο άτομο που φέρεται να συνόδευε τον 26χρονο πρωταθλητή της άρσης βαρών και τον 22χρονο από την Αλβανία, που κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο σε βάρος της 19χρονης Μυρτώς. Ο 23χρονος φέρεται να προσπάθησε να τα ρίξει όλα στους άλλους δύο συλληφθέντες, σύμφωνα με το Live News, υποστηρίζοντας ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών σε σπίτι και συγκεκριμένα, χρήση κοκαΐνης.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα σήμερα (14/4/2026), όταν το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για μια 19χρονη κοπέλα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, απέναντι από κατάστημα εστίασης.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ μετέφερε το κορίτσι στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς όπου δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν.

Μάλιστα, ο 23χρονος φέρεται να κατέθεσε, πως η 19χρονη κάποια στιγμή κατέρρευσε και τότε σκέφτηκαν οι τρεις τους να τη βγάλουν στο δρόμο, ώστε να βρεθεί σε εξωτερικό χώρο για να πάρει αέρα.

Η κατάθεσή του είναι σε εξέλιξη, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις και η ιατροδικαστική έκθεση θα ρίξουν το οριστικό «φως» στα αίτια του θανάτου της.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του τρίτου συλληφθέντος εκκρεμούσε ένταλμα από την Εισαγγελία με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, καθώς όπως προέκυψε από βίντεο καμερών ασφαλείας συνόδευσε τους άλλους δύο φίλους του στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου όπου άφησαν την 19χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Μάλιστα, τόσο οι δύο άνδρες όσο και ο 23χρονος που συνελήφθη αποτυπώνονται σε βίντεο που έχει στην κατοχή της η αστυνομία, να μεταφέρουν την 19χρονη και να την αφήνουν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο σημείο όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Επίσης, νωρίτερα το ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλονιάς προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών που, όπως προέκυψε από την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού, ήταν με την 19χρονη στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου λίγο πριν αυτή αφήσει την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 26χρονο Έλληνα κι έναν 22χρονο Αλβανό που κατηγορούνται για «έκθεση σε κίνδυνο», ενώ προσήλθαν μόνοι τους στο ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλονιάς μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της 19χρονης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ