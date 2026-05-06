Κανάρια Νησιά: Αντιδράσεις για τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιου με ύποπτα κρούσματα χανταϊού

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στα Κανάρια Νησιά η απόφαση της κυβέρνησης της Ισπανία να επιτρέψει τον ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου «MV Hondius», στο οποίο έχουν καταγραφεί ύποπτα κρούσματα χανταϊός.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας, Φερνάντο Κλαβίχο, εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια του πληθυσμού, τονίζοντας ότι ούτε οι πολίτες ούτε η τοπική κυβέρνηση μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς υπό τις παρούσες συνθήκες.

«Άγνοια για την κατάσταση των επιβατών»

Ο Φερνάντο Κλαβίχο δήλωσε ότι οι τοπικές αρχές δεν έχουν σαφή εικόνα για την υγειονομική κατάσταση στο πλοίο, επισημαίνοντας ότι δεν είναι γνωστός ο αριθμός των πιθανώς μολυσμένων επιβατών.

Όπως υποστήριξε, η περιφερειακή κυβέρνηση ενημερώνεται κυρίως μέσω των μέσων ενημέρωσης, γεγονός που εντείνει την ανησυχία και τα ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης.

Βολές κατά της κυβέρνησης Σάντσεθ

Μιλώντας στο ισπανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RTVE, ο Κλαβίχο κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ ότι έλαβε την απόφαση χωρίς να υπάρξει προηγούμενη διαβούλευση με τις τοπικές αρχές.

Παράλληλα, ζήτησε διευκρινίσεις για ενδεχόμενη συμφωνία με τον Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καλώντας τη Μαδρίτη να δώσει στη δημοσιότητα τα ιατρικά και τεχνικά κριτήρια που οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση.

Ερωτήματα για τη μεταφορά από το Πράσινο Ακρωτήριο

Ιδιαίτερη απορία προκαλεί, σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός ότι το πλοίο καλείται να μετακινηθεί προς τα Κανάρια Νησιά, ενώ βρίσκεται ήδη αγκυροβολημένο σε λιμάνι του Πράσινο Ακρωτήριο.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας διερωτήθηκε γιατί επιλέγεται μια μετακίνηση τριών ημερών, τη στιγμή που η κατάσταση των επιβατών παραμένει ασαφής.

Μεταφορά ασθενών στην Ευρώπη

Την ίδια ώρα, επιβεβαιώθηκε ότι τρεις επιβάτες απομακρύνθηκαν από το «MV Hondius». Πρόκειται για έναν 56χρονο Βρετανό, έναν 41χρονο Ολλανδό και έναν 65χρονο Γερμανό, οι οποίοι μεταφέρονται αεροπορικώς στην Ευρώπη για νοσηλεία σε εξειδικευμένα κέντρα.

Σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις του Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, υπήρχε σχεδιασμός για μεταφορά επιβατών στην Ολλανδία.

Κρούσμα στην Ελβετία – Νοσηλεία στη Ζυρίχη

Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές της Ελβετία επιβεβαίωσαν ότι πρώην επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου διαγνώστηκε θετικός στον χανταϊό και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ζυρίχης.

Ο ασθενής είχε επιστρέψει από ταξίδι στη Νότια Αμερική στα τέλη Απριλίου, ταξιδεύοντας με το ίδιο πλοίο. Οι ελβετικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει, προς το παρόν, κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό, τονίζοντας ότι το ιατρικό προσωπικό είναι πλήρως προετοιμασμένο για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών.

Σε εξέλιξη η διεθνής κινητοποίηση

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις υγειονομικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς, με τις εξελίξεις να προκαλούν έντονη ανησυχία τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, ιδίως λόγω της αβεβαιότητας γύρω από την έκταση και τη διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων.

