Κάνει θραύση η μικτή ομάδα πόλο της ΝΕΠ

Η μικτή ομάδα πόλο Προ Μίνι της ΝΕΠ νίκησε και τον Τρίτωνα Αμαρουσίου με 18-5 και κάνει θραύση στο αντίστοιχο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Τα 8λεπτα: 7-1, 7-0, 3-1, 1-3. Τα γκολ της ΝΕΠ: Τσίγκας 5, Μητροπούλου 3, Κανά 4, Κουτσούκος 1, Γιαουπάι 4, Αλεξοπούλου 1.

