Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πώς χάθηκε ο 18χρονος πρωταθλητής από τον Πύργο

Το πένθος είναι βαρύ και έχει σκεπάσει την πόλη του Πύργου μετά την τραγική είδηση του θανάτου του 18χρονου μαθητή και αθλητή του βόλεϊ, Ασημάκη Διονυσόπουλου. Ένα παιδί γεμάτο ζωή, όνειρα και ταλέντο που έφυγε πρόωρα και άδικα αφήνοντας πίσω του, συντετριμμένους τους γονείς του.

«Σήμερα ο κόσμος μας σκοτείνιασε» συγκλονίζει ο πατέρας του 18χρονου από τον Πύργο, που έχασε τη ζωή του

Ο άτυχος νεαρός, γιος του προέδρου του σωματείου κομμωτών Νομού Ηλείας, Γιάννη Διονυσόπουλου, τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι της Παρασκευής όταν έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας – για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους -στην οδό Μανωλοπούλου στον Πύργο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της πόλης όπου οι γιατροί έδωσαν μεγάλη μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ο 18χρονος δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα βαριά τραύματά του.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε σοκ και βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία αλλά και σε ολόκληρη την οικογένεια του Ηλειακού αθλητισμού.

Ο Ασημάκης Διονυσόπουλος δεν ήταν απλός ένας μαθητής της Γ´ λυκείου που ετοιμαζόταν να δώσει τη δική του μάχη στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Ήταν ένα παιδί που ξεχώριζε για το ήθος του, το χαμόγελο και την αφοσίωσή του στον αθλητισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα δέκα του χρόνια είχε αφοσιωθεί στο βόλεϊ, φορώντας τη φανέλα του Κοροίβου Αμαλιάδας ενώ για μία χρονιά αγωνίστηκε και στην Ολυμπιάδα Πατρών τη σεζόν 2024-2025.

Το μεγάλο του πάθος ήταν το beach volley, όπου είχε ήδη καταφέρει να αφήσει το στίγμα του. Τον Αύγουστο του 2024 στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας στην κατηγορία εφήβων, αποδεικνύοντας το μεγάλο του ταλέντο και τη δυναμική του στο άθλημα. Η επιτυχία του αυτή τον οδήγησε και σε καμπ της Ομοσπονδίας βόλεϊ με επίλεκτους Έλληνες αθλητές του beach volley, ανοίγοντας μπροστά του έναν δρόμο γεμάτο προοπτικές.

Βαρύ πένθος στον Πύργο για τον θάνατο του 18χρονου Μάκη

Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για ένα παιδί με καθαρή καρδιά, αστείρευτο χιούμορ και αγάπη για την ομάδα και τους ανθρώπους γύρω του. Ένα παιδί που πάλευε με πάθος μέσα στο γήπεδο και ονειρευόταν ένα μέλλον γεμάτο αθλητισμό και δημιουργία.

Η τραγική απώλεια του 18χρονου έχει συγκλονίσει την οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ. Σε δήλωση του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, Γιώργος Καραμπέτσος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη.

«Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΠΕ, εκφράζω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του, στον σύλλογο του και σε όλη την τοπική κοινωνία. Καλό ταξίδι, Ασημάκη. Το χαμόγελο και η αγάπη σου για το βόλεϊ θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας».

Στον Πύργο σήμερα τίποτα δεν είναι το ίδιο. Φίλοι, συμμαθητές, συναθλητές, καθηγητές είναι «παγωμένοι» από το θάνατο του αγαπημένου τους Μάκη. Δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι το παιδί που μέχρι χθες γελούσε στο σχολείο και έκανε όνειρα για το μέλλον, δεν βρίσκεται πια ανάμεσά τους…

Επίσης συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΣΠΕΠ, η οποία έχει ως εξής:

Πένθος στο Ελληνικό και Πελοποννησιακό βόλεϊ – Έφυγε από τη ζωή ο 18χρονος Ασημάκης Διονυσόπουλος.

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ η τραγική είδηση του θανάτου του 18χρονου αθλητή Ασημάκη Διονυσόπουλου, ο οποίος απεβίωσε βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς, φίλους και την αθλητική κοινότητα.

Ο νεαρός αθλητής ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον χώρο της πετοσφαίρισης και είχε έντονη παρουσία τα τελευταία χρόνια στα τουρνουά beach volley της ΕΣΠΕΠ, όπου συμμετείχε με συνέπεια και είχε καταγράψει σημαντικές επιτυχίες, ξεχωρίζοντας για το ταλέντο, το πάθος και το αγωνιστικό του ήθος.

Η είδηση του πρόωρου χαμού του έχει συγκλονίσει την αθλητική κοινότητα, καθώς επρόκειτο για ένα παιδί με αγάπη για τον αθλητισμό και σημαντικές προοπτικές.

Σε ένδειξη πένθους και σεβασμού στη μνήμη του αθλητή, η ΕΣΠΕΠ αποφάσισε την αναβολή των αγώνων των ομάδων της Ηλείας που ήταν προγραμματισμένοι να διεξαχθούν το προσεχές Σαββατοκύριακο, ενώ σε όλους τους αγώνες των πρωταθλημάτων της Ένωσης θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Ασημάκη Διονυσόπουλου.

Η οικογένεια της πετοσφαίρισης αποχαιρετά με οδύνη έναν νέο άνθρωπο που έφυγε τόσο άδικα και τόσο νωρίς, αφήνοντας πίσω του τη μνήμη ενός παιδιού που τίμησε τον αθλητισμό και το βόλεϊ.

Καλό ταξίδι Ασημάκη.

