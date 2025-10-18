Κανελλόπουλος: «Η ΝΕΠ ήταν καλύτερη και νίκησε δίκαια»

Την ανωτερότητα της ΝΕΠ αναγνώρισε μετά το τέλος του ντέρμπι και κατά την διάρκεια των δηλώσεων, ο προπονητής της γυναικείας ομάδας πόλο του ΝΟΠ Βασίλης Κανελλόπουλος.

Ο Πατρινός τεχνικός τόνισε: «Η ομάδα της ΝΕΠ ήταν καλύτερη και νίκησε δίκαια. Εμείς δεν καταφέραμε να μπούμε στον ρυθμό του αγώνα και χάσαμε, αλλά δεν λέει κάτι. Γιατί το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Θα συνεχίσουμε την δουλειά μας ενόψει της συνέχειας».

