Κανελλόπουλος: «Ιστορική νίκη για τον ΝΟΠ»-Τι δήλωσε η «εξάσφαιρη» Λυκοθανάση

Ιδανικότερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να κάνει η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία παρότι βρέθηκε να χάνει με 10-8, έκανε την ανατροπή και έφτασε στη νίκη κόντρα στο ΝΟ Ρεθύμνου.

Χαρούμενος ήταν μετά τη λήξη, ο προπονητής του ΝΟΠ, Βασίλης Κανελλόπουλος μιλώντας στο pelop.gr, τόνισε: «Είναι ιστορική νίκη για τον ΝΟΠ για την πρώτη εμφάνιση στην Α1 Εθνική, δουλέψαμε πολύ για να έρθει. Αξίζουν μπράβο στα κορίτσια για την προσπάθεια τους και μας δίνει μεγάλη ώθηση για τη συνέχεια. Θεωρώ ότι ηταν μια πολύ καλή νίκη και συνοδεύτηκε από καλή εμφάνιση, παρότι υπήρχε άγχος. Είμαστε σε καλό δρόμο και θα συνεχίσουμε να δουλέψουμε».

Από τις αθλήτριες, η Ιωάννα Λυκοθαναση η οποία ηταν κορυφαία, καθώς σημείωσε 6 τέρματα, είπε: Ηταν η πρώτη νίκη για την ομάδα που ήταν και η παρθενική της εμφάνιση στην Α1 Εθνική και πρόκειται για ιστορική επιτυχία. Έχουμε πολλά να δώσουμε ακόμα στο πρωτάθλημα, το σημαντικό είναι ότι είμαστε κοντά η μια στην άλλη και με τον προπονητή και προσπαθούμε για το καλύτερο».

