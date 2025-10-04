Κανελλόπουλος: «Ιστορική νίκη για τον ΝΟΠ»-Τι δήλωσε η «εξάσφαιρη» Λυκοθανάση

Κανελλόπουλος: «Ιστορική νίκη για τον ΝΟΠ»-Τι δήλωσε η «εξάσφαιρη» Λυκοθανάση
04 Οκτ. 2025 17:19
Pelop News

Ιδανικότερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να κάνει η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία παρότι βρέθηκε να χάνει με 10-8, έκανε την ανατροπή και έφτασε στη νίκη κόντρα στο ΝΟ Ρεθύμνου.

Χαρούμενος ήταν μετά τη λήξη, ο προπονητής του ΝΟΠ, Βασίλης Κανελλόπουλος μιλώντας στο pelop.gr, τόνισε: «Είναι ιστορική νίκη για τον ΝΟΠ για την πρώτη εμφάνιση στην Α1 Εθνική, δουλέψαμε πολύ για να έρθει. Αξίζουν μπράβο στα κορίτσια για την προσπάθεια τους  και μας δίνει μεγάλη ώθηση για τη συνέχεια. Θεωρώ ότι ηταν μια πολύ καλή νίκη και συνοδεύτηκε από καλή εμφάνιση, παρότι υπήρχε άγχος. Είμαστε σε καλό δρόμο και θα συνεχίσουμε να δουλέψουμε».

Από τις αθλήτριες, η Ιωάννα Λυκοθαναση η οποία ηταν κορυφαία, καθώς σημείωσε 6  τέρματα, είπε: Ηταν η πρώτη νίκη για την ομάδα που ήταν και η παρθενική της εμφάνιση στην Α1 Εθνική και πρόκειται για ιστορική επιτυχία. Έχουμε πολλά να δώσουμε ακόμα στο πρωτάθλημα, το σημαντικό είναι ότι είμαστε κοντά η μια στην άλλη και με τον προπονητή και προσπαθούμε για το καλύτερο».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:34 Καρυστιανού: «Η αλήθεια που έθαψαν τόσο βιαστικά είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί»
18:28 H ΑΕ Γλαύκου/Εσπερου τίμησε τον Αντώνη Φώτση
18:19 «Έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας» λέει η δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης 28χρονης
18:07 Κάιρo: Το μεγάλο παζάρι για τη Γάζα και η πίεση των ΗΠΑ, που περιμένουν το Ισραήλ, στο πλευρό της Χαμάς οι σκληροπυρηνικοί
17:57 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου χάνει στο ημίχρονο από τον Ηλυσιακό
17:51 Ο Απόλλων στο -10 στο ημίχρονο με τον Κρόνο
17:42 Πραγματοποιήθηκε στην Άρτα η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο
17:25 Ο Χάρης Δούκας ζητά διαγραφές για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ
17:19 Κανελλόπουλος: «Ιστορική νίκη για τον ΝΟΠ»-Τι δήλωσε η «εξάσφαιρη» Λυκοθανάση
17:10 Ποια είναι η συμπεριφορά που δείχνει ότι κάποιος δεν έχει πολύ υψηλή νοημοσύνη;
17:00 Δυτική Αχαΐα: «Ετσι στηνόταν το κόλπο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ» – Αποκαλυπτική συνέντευξη κτηνοτρόφου
16:52 Δείτε που μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι ΑΕ Γλαύκου Έσπερου-Ηλυσιακός
16:40 «Χρωστούσε» 27,5 χρόνια φυλακής, ήταν «ελεύθερος» και συνελήφθη
16:39 Οι γυναίκες του ΝΟΠ νίκησαν το Ρέθυμνο στην παρθενική τους εμφάνιση στην Α1 Εθνική
16:28 Ο Αβραμόπουλος στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι!
16:20 Επίθεση της Ρωσίας σε τρένο στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι κάνει λόγο για 30 νεκρούς! ΒΙΝΤΕΟ
16:09 «Έφυγε» από τη ζωή στα 59 της χρόνια η γλυκιά δασκάλα του Αιγίου
16:00 Μαρίνα Γιώτη: «Αναγκαίες οι γέφυρες επικοινωνίας για τα παιδιά»
15:54 Η ΝΕΠ ξεκίνημα με ήττα παρά το φοβερό β’ ημίχρονο – Φωτογραφίες/δηλώσεις
15:51 Πότε σταματά να ψηλώνει ένα κορίτσι;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ