Κανελλόπουλος: «Παλέψαμε όσο μπορούσαμε, συνεχίζουμε την δουλειά μας»

Στο θέμα της εμπειρίας που είχε ο αντίπαλος, στάθηκε μετά το τέλος και τις δηλώσεις του, ο προπονητής του ΝΟΠ Βασίλης Κανελλόπουλος ο οποίος είπε: «Ξεκινήσαμε δυνατά και παλέψαμε οσο μπορούσαμε, όμως η εμπειρία του αντίπαλου που διεκδικεί την εξάδα έπαιξε ρόλο. Δεν σημαίνει κάτι, εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια μας στον στόχο που έχουμε θέσει από το ξεκίνημα και είναι η σωτηρία στην κατηγορία».

Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες της ΝΕΠ από τον Αλιμο

