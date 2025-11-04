«Κάνω έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογένειας, να ζήσουν τα παιδιά μας», συγκλονιστικά λόγια στα Βορίζια

Επανέλαβε ότι είδε πολύ καθαρά τον άνδρα που πυροβολούσε με το Καλάσνικοφ από ψηλά, εκτιμώντας ότι εκείνος σκότωσε και την θεία τους

«Κάνω έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογένειας, να ζήσουν τα παιδιά μας», συγκλονιστικά λόγια στα Βορίζια
04 Νοέ. 2025 21:20
Pelop News

Η σύζυγος του 29χρονου μετά την παράδοση των τριών αδερφών Φραγκιαδάκη για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια απηύθυνε έκκληση στις γυναίκες της οικογένειας Καργάκη  προκειμένου να επικρατήσει η λογική.

Παραδόθηκαν τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για την εμπλοκή τους στο μακελειό στα Βορίζια

Μητέρα ενός 5χρονου παιδιού και ενός βρέφους 10 ημερών τόνισε ότι οι γυναίκες είναι εκείνες που έχουν τρόπο να επηρεάσουν καταστάσεις για το καλό των παιδιών τους, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Υποστήριξε ακόμα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ότι δεν είδε όπλα από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη, είδε όμως πολύ καθαρά, όπως λέει, αυτόν που πυροβολούσε με Καλάσνικοφ από ψηλά, από το σπίτι του 27χρονου κουνιάδου της, η σύζυγος του οποίου μάλιστα είναι έγκυος.

Για τον 39χρονο Φανούρη, υποστήριξε ότι τον είδαν να κινείται με ταχύτητα με το όχημά του έχοντας έξω τα χέρια του. «Κρατούσε και πιστόλι και Καλάσνικοφ. Πέρασε σφαίρα και όποιον σκότωνε. Μας “έπαιζε” κανονικά. Με κατέβασε ο άνδρας μου από τις σκάλες γιατί έχω μωρό 10 ημερών. Θηλάζω. Το άλλο μου παιδί ήταν στην αυλή και οι σφαίρες έπεφταν εκεί.. Ούτε που θέλω να το σκέφτομαι… Έβαλαν την βόμβα στο σπίτι του κουνιάδου μου, δεν σεβαστήκανε ότι η συνυφάδα μου είναι έγκυος», είπε.

Επανέλαβε ότι είδε πολύ καθαρά τον άνδρα που πυροβολούσε με το Καλάσνικοφ από ψηλά, εκτιμώντας ότι εκείνος σκότωσε και την θεία τους. «Περιμέναμε να παραδοθούν για να το καταθέσουμε» είπε.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:00 «Εκεί που έγινε η δοκιμή του Burevestnik ήταν κοντά πλοίο του ΝΑΤΟ», η αποκάλυψη Πούτιν που τρομάζει
22:55 Στην τσιμπίδα του νόμου πάνω από 180.000 οδηγοί!
22:43 Πέθανε ο Γκοπιτσάντ Χιντούτζα, περισσότερα από 45 δισ. δολάρια η περιουσία του
22:33 Οι θησαυροί του Τουταγχαμών παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο Αιγυπτιακό Μουσείο,ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
22:28 Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ
22:23 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:12 Γκιλφόιλ: Μεγάλη τιμή για μένα να υποβάλω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
22:07 Τι περιλαμβάνει η έκθεση «κόλαφος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία
21:54 «Μήνυμα» στις ΗΠΑ από Ρωσία και Κίνα: Θα δώσουμε κοινή απάντηση σε αντίπαλα μονομερή οικονομικά μέτρα
21:50 Πειραιάς: Άνδρας έπεσε στη θάλασσα και τον έσωσε λιμενικός
21:42 Πάτρα: Μία πολύ περίεργη υπόθεση με εκρηκτικό μηχανισμό σε σπίτι!
21:31 Καλιφόρνια: 30 χρόνια φυλακή σε παιδοκτόνο, ομολόγησε ότι σκότωσε τον επτά μηνών γιο του!
21:20 «Κάνω έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογένειας, να ζήσουν τα παιδιά μας», συγκλονιστικά λόγια στα Βορίζια
21:11 Έτσι έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη των φυγάδων αδελφών του μακελειού στα Βορίζια
20:50 Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου
20:40 Αλλοίωση στοιχείων για το φονικό στη Χαλκίδα! 8 οι συλλήψεις
20:31 Ο καιρός (5/11/2025) θα παραμείνει βροχερός, πτώση της θερμοκρασίας
20:21 Η δημοσκόπηση της Alco: Το 54% των πολιτών δεν βρίσκει αξιόπιστο εναλλακτικό κόμμα
20:10 Σωτηρόπουλος στον Peloponnisos FM: «Η Παναχαϊκή χρειάζεται ενίσχυση»
20:00  Τα ΕΛΤΑ και το κράτος – επιχειρηματίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ