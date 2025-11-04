Στην Κρήτη παραδόθηκαν τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για την εμπλοκή τους στο μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου.

«Φάγανε την κόρη μου άδικα. Δεν μισώ κανέναν, το κακό να σταματήσει εδώ», συγκλονίζει η μητέρα της 56χρονης στα Βορίζια

Τα τρία μέλη της οικογένειας των Φραγκιαδάκηδων ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, τα οποία φέρονται να είχαν συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό το πρωί του περασμένου Σαββάτου (01.11.2025) στο χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο, έχουν δρομολογήσει πριν λίγη ώρα την παράδοσή τους στις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικηγόρος τους, επικοινώνησε με την αστυνομία και όρισαν σαν σημείο συνάντησης περιοχή έξω από ένα χωριό του νομού Ηρακλείου.

