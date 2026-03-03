Καραμπίνα, κοκαΐνη και κάνναβη σε σπίτι, συλλήψεις από την ΕΛΑΣ, ΦΩΤΟ

Επιχείρηση της Αστυνομίας στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης

Καραμπίνα, κοκαΐνη και κάνναβη σε σπίτι, συλλήψεις από την ΕΛΑΣ, ΦΩΤΟ
03 Μαρ. 2026 21:03
Pelop News

Στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης έπειτα από επιχείρηση της Αστυνομίας άνδρες της ΕΛΑΣ προχώρησαν στη σύλληψη ενός 52χρονου για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ηρωίνη, κοκαΐνη, «καβάτζα», πιστόλια και αλεξίσφαιρο γιλέκο, εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά στη Δυτική Αττική, ΒΙΝΤΕΟ

Οι έρευνες της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (03.03.2026) στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σε τέσσερα σπίτια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– κυνηγετική καραμπίνα, για την οποία δεν είχε εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια,

– 8 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 39,2 γραμμαρίων,

– συσκευασία ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 0,70 γραμμαρίων,

– ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας και

– 2 ποδήλατα εντός εργοστασιακής συσκευασίας, για τα οποία ερευνάται το νόμιμο της κατοχής τους.

Για την καραμπίνα, κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων 52χρονος Έλληνας, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Για τα ναρκωτικά ταυτοποιήθηκε 55χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Βίκτορ Γουεμπανιάμα: Γίνεται μέτοχος στην ομάδα που ξεκίνησε
23:39 Έχετε προβλήματα με το πεπτικό σας σύστημα; Αυτό είναι το ζυμωμένο υπερτρόφιμο που αποτελεί ισχυρό «φάρμακο»!
23:21 Αυτά είναι τα ζώδια που θα επηρεαστούν λιγότερο από την Πανσέληνο και την Ολική Σεληνιακή Έκλειψη
22:57 Klavdia Full in love: Δημοσίευσε την πρώτη της κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
22:47 Καταδίκη πατέρα για τους φόνους του μαθητή γιου του
22:42 Πάτρα: Χάθηκε παλικάρι 19 χρονών
22:37 Το Ιράν χτύπησε με drone το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι,BINTEO
22:30 Ένας μεγάλος τυχερός στο Τζόκερ
22:24 Φειδίας Παναγιώτου: «Είμαστε πραγματικά απελπισμένοι» δηλώνει η σύντροφός του, που είναι εγκλωβισμένη στο Ντουμπάι
22:14 «Σεβαστείτε το διεθνές δίκαιο και τις εμπορικές συμφωνίες», η απάντηση της Ισπανίας στον Τραμπ
22:04 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot
21:53 ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει στρατιωτική προστασία στα τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ
21:42 «Να παύσει το καθεστώς αδιαφορίας», η θέση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Φορέων και Κατοίκων Διακοπτού για τον Οδοντωτό
21:32 Απόλλων: Βαρύ πρόστιμο στους παίκτες
21:21 Μακρόν: Στέλνουμε απόψε στην Κύπρο άλλη μια φρεγάτα και επιπλέον εναέρια μέσα
21:10 Ο αθλητισμός στις… φλόγες, πόσο και πώς επηρεάζεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ΒΙΝΤΕΟ
21:03 Καραμπίνα, κοκαΐνη και κάνναβη σε σπίτι, συλλήψεις από την ΕΛΑΣ, ΦΩΤΟ
20:53 Ασκήθηκε και δεύτερη δίωξη σε βάρος της νταντάς για συνέργεια στις γενετήσιες πράξεις του καταδικασθέντος γιου της
20:42 «Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο», το μήνυμα Κουτσούμπα για τη Μέση Ανατολή
20:31 Πέθανε ο σημαντικός ηθοποιός Έρικ Ντέιν, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ