Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Κανένας γονέας θυμάτων δεν τη στηρίζει για κόμμα – Περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις»

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης για τις πολιτικές διεργασίες γύρω από την υπόθεση των Τεμπών και τα σενάρια δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τη Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε η συνέντευξη του Νίκος Καραχάλιος στον Alpha Radio και τον δημοσιογράφο Γιώργος Ευγενίδης.

Ο κ. Καραχάλιος αναφέρθηκε εκτενώς στις επαφές που είχε με την κ. Καρυστιανού, υποστηρίζοντας ότι κανένας γονέας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών δεν στηρίζει την προοπτική δημιουργίας κόμματος. Όπως σημείωσε, τίθεται σοβαρό ζήτημα πολιτικής αξιοπιστίας, όταν –κατά τον ίδιο– παραμένουν ανοιχτά διοικητικά και οργανωτικά ζητήματα στον Σύλλογο Θυμάτων.

Ασκώντας κριτική στις πολιτικές της κινήσεις, υποστήριξε ότι έχει συγκροτηθεί ομάδα επιστημόνων που εργάστηκε για τη διαμόρφωση προγράμματος, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συνέχεια ή επίσημη παρουσίασή του. Όπως ανέφερε, η αιφνίδια απομάκρυνση της κ. Καρυστιανού από τη διαδικασία δημιούργησε ερωτήματα για τον τρόπο λήψης αποφάσεων και τη συνοχή του εγχειρήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον έλεγχο της ΑΑΔΕ στα οικονομικά του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, θέτοντας το ζήτημα της διαφάνειας και της έγκαιρης λογοδοσίας. Όπως σημείωσε, κάθε συλλογικό σχήμα οφείλει να λειτουργεί «by the book», ανεξαρτήτως πολιτικής ή κοινωνικής φόρτισης της υπόθεσης που εκπροσωπεί.

Ο κ. Καραχάλιος εξέφρασε, επίσης, αμφιβολίες για το αν μπορεί να υπάρξει πολιτική κάθοδος όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη για τα Τέμπη, σημειώνοντας ότι η ταύτιση του Συλλόγου με ένα ενδεχόμενο κομματικό εγχείρημα δημιουργεί αντικειμενικές δυσκολίες και νομικά ζητήματα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές του σε πρόσωπο που έχει γίνει γνωστό ως «γερόντισσα από τη Συρία», για την οποία υποστήριξε ότι είχε λόγο στον χρονισμό και στις αποφάσεις πολιτικών κινήσεων. Αν και –όπως είπε– η ίδια η κ. Καρυστιανού φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν τη συμβουλεύεται για πολιτικά ζητήματα, ο κ. Καραχάλιος έκανε λόγο για αντιφάσεις, τονίζοντας ότι τέτοιες αναφορές προκαλούν σύγχυση και πλήττουν τη σοβαρότητα ενός εγχειρήματος.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι η κοινωνική αποδοχή δεν ταυτίζεται με εκλογική δυναμική, υποστηρίζοντας πως η πολιτική απαιτεί δομή, καθαρό λόγο, διαφάνεια και σαφείς απαντήσεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «άλλο η δημοφιλία και άλλο η πολιτική οργάνωση», υπογραμμίζοντας ότι –κατά την άποψή του– τα ερωτήματα παραμένουν περισσότερα από τις απαντήσεις.

