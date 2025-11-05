Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Μας κάλεσε να οργανώσουμε κίνημα»

Σε αποκαλυπτικές δηλώσεις προχώρησε ο Νίκος Καραχάλιος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 για την πλατφόρμα ΚΥΜΑ και τη σχέση της με τη Μαρία Καρυστιανού, προκαλώντας έντονες συζητήσεις στα πολιτικά παρασκήνια. Ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας της ΝΔ περιέγραψε στενή συνεργασία με την πρόεδρο του Συλλόγου «Τέμπη 28/2/23», τονίζοντας ότι η Καρυστιανού συμβολίζει την ιδέα της δικαιοσύνης και της κάθαρσης πέρα από το προσωπικό της δράμα.

Σύμφωνα με τον Καραχάλιο, «το Κ στο ΚΥΜΑ αντιπροσωπεύει την κοινωνία που απαιτεί αλλαγές», ενώ ο κόσμος βλέπει στη Μαρία Καρυστιανού ένα «κύμα» που διαπερνά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αναφερόμενος στη διάψευση της Καρυστιανού για τυχόν πολιτική εμπλοκή, ο Καραχάλιος σχολίασε ότι «είναι άνθρωπος με έντονα συναισθήματα μετά τα βιώματά της και αιφνιδιάστηκε από τη δυναμική του κινήματος».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι έχουν συναντηθεί 15-20 φορές τους τελευταίους τρεις μήνες και ότι η Καρυστιανού τον κάλεσε προσωπικά να οργανώσουν κίνημα, το οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κόμμα με κοινοβουλευτική παρουσία. «Το καλοκαίρι, κατόπιν εντολής της, ήμασταν έτοιμοι να ανακοινώσουμε το κόμμα – φωνάξαμε και τα κανάλια», δήλωσε, κατανοώντας τους δισταγμούς της λόγω αντικρουόμενων συμβουλών από τον περίγυρό της. «Κάνουν λάθος όσοι της λένε να μην μπλέξει με την πολιτική – θα έπρεπε να της λένε να μην μπλέξει με κόμματα», πρόσθεσε.

Ο Καραχάλιος διευκρίνισε ότι δεν μιλά ως εκπρόσωπος της Καρυστιανού, αλλά ως ένας από τους πολλούς εμπλεκόμενους, και επέκτεινε το όραμα του ΚΥΜΑ πέρα από τα Τέμπη, συμπεριλαμβάνοντας ζητήματα όπως η τραγωδία στο Μάτι. Τέλος, εξέφρασε βεβαιότητα ότι η Καρυστιανού «θα κέρδιζε με διπλό σκορ τον Μητσοτάκη σε εκλογές της Κυριακής», καθώς η κίνησή της θα ενεργοποιούσε δυνάμεις όπως ο Αντώνης Σαμαράς και δευτερευόντως ο Αλέξης Τσίπρας. «Το ΚΥΜΑ δεν ανήκει σε κανέναν – αν το θέλει, της δίνω το domain αύριο», κατέληξε.





Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



