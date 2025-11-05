Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Μας κάλεσε να οργανώσουμε κίνημα»

Ο Νίκος Καραχάλιος αποκάλυψε στο ΑΝΤ1 συναντήσεις με τη Μαρία Καρυστιανού για οργάνωση κινήματος ΚΥΜΑ, που ήταν έτοιμο να γίνει κόμμα το καλοκαίρι.

Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Μας κάλεσε να οργανώσουμε κίνημα»
05 Νοέ. 2025 10:36
Pelop News

Σε αποκαλυπτικές δηλώσεις προχώρησε ο Νίκος Καραχάλιος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 για την πλατφόρμα ΚΥΜΑ και τη σχέση της με τη Μαρία Καρυστιανού, προκαλώντας έντονες συζητήσεις στα πολιτικά παρασκήνια. Ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας της ΝΔ περιέγραψε στενή συνεργασία με την πρόεδρο του Συλλόγου «Τέμπη 28/2/23», τονίζοντας ότι η Καρυστιανού συμβολίζει την ιδέα της δικαιοσύνης και της κάθαρσης πέρα από το προσωπικό της δράμα.

Σύμφωνα με τον Καραχάλιο, «το Κ στο ΚΥΜΑ αντιπροσωπεύει την κοινωνία που απαιτεί αλλαγές», ενώ ο κόσμος βλέπει στη Μαρία Καρυστιανού ένα «κύμα» που διαπερνά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αναφερόμενος στη διάψευση της Καρυστιανού για τυχόν πολιτική εμπλοκή, ο Καραχάλιος σχολίασε ότι «είναι άνθρωπος με έντονα συναισθήματα μετά τα βιώματά της και αιφνιδιάστηκε από τη δυναμική του κινήματος».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι έχουν συναντηθεί 15-20 φορές τους τελευταίους τρεις μήνες και ότι η Καρυστιανού τον κάλεσε προσωπικά να οργανώσουν κίνημα, το οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κόμμα με κοινοβουλευτική παρουσία. «Το καλοκαίρι, κατόπιν εντολής της, ήμασταν έτοιμοι να ανακοινώσουμε το κόμμα – φωνάξαμε και τα κανάλια», δήλωσε, κατανοώντας τους δισταγμούς της λόγω αντικρουόμενων συμβουλών από τον περίγυρό της. «Κάνουν λάθος όσοι της λένε να μην μπλέξει με την πολιτική – θα έπρεπε να της λένε να μην μπλέξει με κόμματα», πρόσθεσε.

Ο Καραχάλιος διευκρίνισε ότι δεν μιλά ως εκπρόσωπος της Καρυστιανού, αλλά ως ένας από τους πολλούς εμπλεκόμενους, και επέκτεινε το όραμα του ΚΥΜΑ πέρα από τα Τέμπη, συμπεριλαμβάνοντας ζητήματα όπως η τραγωδία στο Μάτι. Τέλος, εξέφρασε βεβαιότητα ότι η Καρυστιανού «θα κέρδιζε με διπλό σκορ τον Μητσοτάκη σε εκλογές της Κυριακής», καθώς η κίνησή της θα ενεργοποιούσε δυνάμεις όπως ο Αντώνης Σαμαράς και δευτερευόντως ο Αλέξης Τσίπρας. «Το ΚΥΜΑ δεν ανήκει σε κανέναν – αν το θέλει, της δίνω το domain αύριο», κατέληξε.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:17 Ψηφιακή τομή στις αγροτικές ενισχύσεις: Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα με το νέο Σχέδιο Δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
13:12 Σοκ στη Γαλλία: Οδηγός παρέσυρε πεζούς στο νησί Ολερόν – Δέκα τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση
13:09 Ο Προμηθέας υποδέχεται την Λέγκια και θέλει νίκη πρόκρισης
13:07 Πάτρα: Το Regional Growth Conference επιστρέφει το 2026 – Τρεις ημέρες διαλόγου, καινοτομίας και προοπτικής
13:02 Σωκράτης Φάμελλος: «Η νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι μήνυμα ελπίδας και προοδευτικής αλλαγής»
13:00 Πάτρα: Το 16ο Νηπιαγωγείο εκπέμπει σήμα κινδύνου – Καταγγελίες για αρουραίους και κατσαρίδες
12:56 Δ. Αχαϊα: Δείτε τα πρόστιμα για όσους καπνίζουν σε δημοτικά κτίρια
12:55 Σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ: Παραιτήσεις, εσωκομματική ένταση και καταγγελίες για «χρυσά» γραφεία και αυξήσεις
12:51 Ευρωζώνη: Απογειώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης για τον Οκτώβριο
12:46 Κίνα: Κίνηση τακτικής από τον Σι, «παγώνει» τους δασμούς στους δασμούς
12:43 Πάτρα: Διήμερη εθελοντική αιμοδοσία από το Επιμελητήριο Αχαΐας στη μνήμη του Ηλία Αραβαντινού ΦΩΤΟ
12:38 Υπόθεση Novartis: Διακόπηκε για τις 10 Νοεμβρίου η δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων «Σαράφη» και «Κελέση»
12:37 Εκλεισε ένας κύκλος 50 χρόνων για τον Γιάννη Ψαρρά
12:35 Στην Αθήνα και σε στενό κύκλο η κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη – Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα
12:32 Πομπή ταξί προς το Υπουργείο: 48ωρη απεργία και συμβολική περικύκλωση κατά της νέας ΚΥΑ
12:27 Παρίσι: Γνωστός YouTuber ο ένας ληστής του Λούβρου, τι είπαν στις απολογίες τους
12:20 Επίσκεψη Ζελένσκι στην Ελλάδα μέσα στον Νοέμβριο – Σε αναμονή για την ημερομηνία και το πρόγραμμα
12:17 «Ξηράνσεις στην περιοχή Καλαβρύτων» – Ημερίδα απ’ τον Δήμο και το Δασαρχείο Καλαβρύτων
12:16 Και επίσημα ο Τζαμάκος στον πάγκο του Απόλλωνα
12:12 Αγρίνιο: Μισό κιλό κάνναβης εντόπισε ο «Sporty» – Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ