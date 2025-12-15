Καραγιαννίδης: «Δεν κατάλαβα, για να πω την αλήθεια, ότι πήρα 17 ριμπάουντ, μετά το συνειδητοποίησα»

Με 101-95 νίκησε ο Προμηθέας τον Πανιώνιο εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, και ο φόργουορντ των Πατρινών, Αντώνης Καραγιαννίδης, που πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση στην αναμέτρηση (23 πόντοι, 10/10 δίποντα, 17 ριμπάουντ), «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio με την Έλενα Βογιατζή και τον Μαρίνο Πρίντεζη. Αναλυτικά είπε:

ΠΣΑΤ: Για τον τίτλο του κορυφαίου της χρονιάς «μάχη» Αντετοκούνμπο, Καραλή, Ντούσκου

Για το αν υπήρχε πίεση αποτελέσματος απέναντι στον Πανιώνιο: «Σίγουρα, φάνηκε ότι και οι δύο ομάδες ήθελαν τη νίκη, γιατί μετρούσε βαθμολογικά. Ο Πανιώνιος βρίσκεται σε μία περίεργη θέση κι εμείς θέλαμε να ανέβουμε στη βαθμολογία. Κρίθηκε στις λεπτομέρειες το παιχνίδι, σε ένα ριμπάουντ, σε ένα φάουλ, ήταν όλα στις λεπτομέρειες».

Για την εντυπωσιακή ατομική του επίδοση στο παιχνίδι: «Δεν κατάλαβα, για να πω την αλήθεια, ότι πήρα 17 ριμπάουντ, μετά το συνειδητοποίησα όταν το είπαν. Είχα το μυαλό μου στο παιχνίδι».

Για τη φετινή σεζόν, έως τώρα, του Προμηθέα: «Η αλήθεια είναι πως τώρα ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε λίγο καλύτερα και να φτάνουμε τον στόχο μας. Έχουμε κάνει κάποιες ήττες που δε θέλαμε. Στο πρωτάθλημα πάμε καλά, είμαστε σε καλή θέση».

Για την πορεία του Προμηθέα στην Ευρώπη: «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, είμαστε σε δύσκολη θέση. Πρέπει να νικήσουμε την Πέμπτη (18/12) για να προχωρήσουμε».

Για την έλευση του κόουτς Κούρο Σεγκούρα: «Ο κόουτς Σεγκούρα έχει διαφορετική νοοτροπία. Του αρέσει το ελεύθερο παιχνίδι, δίνει ελευθερίες στους παίκτες του».

Για τον ανταγωνισμό του πρωταθλήματος: «Εγώ το είχα πει από την αρχή ότι το πρωτάθλημα θα είναι δύσκολο. Περίμενα τις ομάδες που βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία να είναι ψηλότερα, όπως το Μαρούσι και τον Πανιώνιο, τις πίστευα πάρα πολύ αυτές τις ομάδες. Όλοι μπορούν να νικήσουν όλους, είναι κάτι όμορφο για το άθλημα. Μέχρι το τέλος της σεζόν πιστεύω ότι θα γίνουν πολλά που δεν περιμένουμε».

Για την πορεία του και την ατομική βελτίωση: «Κανείς δε μπήκε μες στο γήπεδο και έπαιξε μπάσκετ αμέσως. Όλοι βελτιωθήκαμε σε ατομικό επίπεδο πρώτα. Παίζουν κι άλλα ρόλο, όπως το να σε εμπιστευτεί ο προπονητής και η ομάδα. Είναι όλα μαζί αυτά για να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Προσπαθώ κάθε χρόνο να κάνω τη δουλειά μου και να βελτιώνομαι».

Για το προσωπικό του κίνητρο: «Το κίνητρο του αθλητή είναι κάθε φορά να καταφέρνει κάτι καλύτερο και να νιώθει καλά με τον εαυτό του. Ο κάθε αθλητής θέλει να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο, κανείς δε λέει ότι έφτασε μέχρι ένα σημείο και σταματάει. Όλοι θέλουν να φτάσουν όσο υψηλότερα γίνεται».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



